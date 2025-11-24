قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
تحقيقات وملفات

بعثة أثرية تكشف أسرار مقابر ملوك مصر بالأقصر عبر أحدث تقنيات التصوير العلمي..ما القصة؟

البعثة الاثرية
البعثة الاثرية
شمس يونس

في خطوة هامة للحفاظ على الاثار وحمايتها عبر مرور الوقت ، تقوم بعثة اثرية بتوثيق جديد يكشف أسرار مقابر ملوك مصر بالأقصر عبر أحدث تقنيات التصوير العلمي..

فريق علمي متخصص أعماله داخل عدد من أهم المقابر الأثرية بمدينة الاقصر

يواصل فريق علمي متخصص أعماله داخل عدد من أهم المقابر الأثرية بمدينة الاقصر ضمن بعثة مشتركة بين مركز تسجيل الآثار والمركز العلمي الفرنسي برئاسة د كريستيان لو بلان حيث تابع اليوم الدكتور عبد الغفار وجدي ما تم انجازه داخل مقابر الافراد ومجموعة من مقابر وادي الملوك ومن بينها مقابر تحتمس الرابع وامنحتب الثاني وتوت عنخ آمون.

تنفيذ برنامج علمي دقيق يعتمد على تقنية التصوير الفوتوجراميتري 

تعمل البعثة حاليا على تنفيذ برنامج علمي دقيق يعتمد على تقنية التصوير الفوتوجراميتري وهي تقنية تعتمد على صناعة نموذج بصري متكامل يتيح قراءة التفاصيل المختفية خلف طبقات الجدران القديمة كما تسمح بمراجعة حالة النقوش والمناظر والعناصر اللونية وتحليل تاثير العوامل الطبيعية عليها عبر الزمن .

رصد التغيرات الدقيقة في الجدران ومقارنة مراحل التدهور او الثبات

وتتيح هذه التقنية المتقدمة رصد التغيرات الدقيقة في الجدران ومقارنة مراحل التدهور او الثبات بما يساعد الباحثين على تحديد عوامل الخطر ووضع قاعدة بيانات علمية شاملة لحالة كل جدار ونقش ومنظر داخل المقابر الملكية

وتستهدف البعثة الوصول الى اوضح صورة علمية ممكنة للحالة الاثرية داخل تلك المقابر العريقة بهدف وضع افضل طرق الصون والحفاظ على التراث المصري القديم بما يتناسب مع قيمته الفريدة خاصة ان المقابر التي يتم العمل بها تحمل تفاصيل نادرة تسجل جوانب من حياة وطقوس وعقائد ملوك الدولة الحديثة.

خطوة مهمة لرفع مستوى الحماية ومتابعة الحالة الاثرية بشكل مستمر

وأكد فريق العمل ان عمليات التوثيق التي تجري الان تعد خطوة مهمة لرفع مستوى الحماية ومتابعة الحالة الاثرية بشكل مستمر من خلال توفير نماذج رقمية ثلاثية الابعاد يمكن الاعتماد عليها في الدراسات المستقبلية وفي وضع خطط الترميم والحفظ بما يضمن بقاء هذا التراث الاستثنائي حيا للاجيال القادمة.

الاقصر بعثة اثرية احدث التقنيات مقابر الملوك اثار الاقصر

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

الزمالك

خبير لوائح: إيقاف قيد الزمالك ثلاث فترات في هذه الحالة

تريزيجيه

نجم الأهلي السابق: علاء ميهوب افضل من بن شرقي وتريزيجيه لاعب مصنوع

الزمالك

أحمد عيد :رفضت رحيل مصطفي شلبي.. والزمالك سيفوز على كايزر تشيفز

بالصور

ساندويتش البيض السحري… وصفة أشعلت إنستجرام

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

