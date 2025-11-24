قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الثلاثاء 25-11-2025
شيحة: قرارات الهيئة الوطنية أحدثت تحولًا في انضباط المرحلة الثانية للانتخابات
محافظ الأقصر يستقبل وفد أهالي البياضية ويثمن دعمهم ويؤكد استمرار جهود التنمية

شمس يونس

استقبل المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، وفداً من أهالي مركز ومدينة البياضية، وذلك في مقر ديوان عام المحافظة، بحضور عبد الخالق حسين رئيس مركز ومدينة البياضية.

وخلال اللقاء، أعرب وفد الأهالي عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمحافظة الأقصر، لما لمسوه من تطور ملحوظ وتحسن في مستوى الخدمات المقدمة داخل مركز ومدينة البياضية في الفترة الأخيرة، مؤكدين أن الجهود المبذولة على أرض الواقع تعكس حرص المحافظة على تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وقام أهالي مدينة البياضية بتقديم درع تذكاري للمحافظ تقديراً لجهوده المتواصلة في دعم مشروعات التطوير، والاستجابة لاحتياجات المواطنين، والعمل على الارتقاء بالبنية التحتية والخدمات في مختلف القطاعات.

ومن جانبه، وجّه المهندس عبد المطلب عماره الشكر لوفد الأهالي على هذه اللفتة الطيبة، مؤكداً أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة، والاستماع لمطالب المواطنين عن قرب، والعمل على تلبيتها بما يتوافق مع الإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أن التعاون بين المواطن والجهاز التنفيذي هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة داخل المحافظة.

وأشاد محافظ الاقصر بروح التعاون والإيجابية التي أبداها أهالي البياضية، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المشروعات التي تهدف لتحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة المرافق العامة داخل المركز.

