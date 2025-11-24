قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الهيئة الوطنية» ترصد انتهاكات انتخابية.. تفاصيل
عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البترول: حملات موسعة تكشف أوكار تداول غير شرعي وتهريب للوقود في البحيرة والأقصر

ضبط عدد من قضايا تهريب السولار
ضبط عدد من قضايا تهريب السولار
أمل مجدى

أسفرت أعمال اللجنة المركزية للرقابة على نقل وتداول المنتجات البترولية خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر 2025 عن ضبط عدد من قضايا  تهريب السولار،  من خلال استخدام منظومة التتبع GPS والتنسيق مع الجهات الأمنية في رصد إحدى السيارات الصهريجية حمولة 58.5 ألف لتر، دأب سائقها على فصل جهاز التتبع خلال الرحلة. وتم إعداد كمين أمني بمحافظة الأقصر أسفر عن ضبط السيارة بكامل حمولتها عقب تغيير خط السير، حيث أقر السائق بقيامه بتهريب الكميات المخصصة رسمياً لإحدى محطات الوقود بالأقصر. كما تم تحرير محضر للمحطة المتورطة في تهريب كميات بلغت نحو 2.091 مليون لتر سولار و100.5 ألف لتر بنزين 80، وبلغ إجمالي الغرامات المستحقة عن تلك المخالفات 68 مليون جنيه.

و في مواجهة أوكار التداول غير المشروع، تم ضبط عهدة غير شرعية بمنطقة حوش عيسى بمحافظة البحيرة بدون أي تراخيص أو موافقات، تقوم ببيع منتجات السولار والبنزين 80 والبنزين 92 دون أي وسائل تأمين للموقع، فضلاً عن التلاعب في عيار مسدسات التموين .

وعلى صعيد المتابعة الميدانية لمحطات الوقود، تم المرور على 34 محطة بعدد 13 محافظة هي القاهرة، البحر الأحمر، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، الشرقية، قنا، سوهاج، أسيوط. وتم رصد عدد من المخالفات الفنية، من أبرزها محطة بمحافظة البحيرة ثبت وجود تنك غير شرعي بسعة 35 ألف لتر خارج التنكات المعتمدة من الهيئة واشتراك المحطة في التلاعب بالمنتجات البترولية، إضافة إلى تجهيزات تسمح بالسحب من التنك للسيارات الصهريجية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومخاطبة شركات التسويق للتعامل الفوري مع كافة الملاحظات .

وفيما يتعلق بمتابعة أداء غرف المراقبة والوقود بشركات التسويق، أوضحت الهيئة أن غرفتي الوقود بشركتي مصر للبترول و توتال إنرجيز كانتا من أكثر الغرف نشاطاً واستجابة، من خلال التعامل الفوري مع ملاحظات المحطات من جانب الشركتين  واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين ومسئولي المواقع المقصرين، ورصد مخالفات تجاوز السرعات للسيارات الصهريجية وتطبيق لائحة الجزاءات على السائقين.

هذا ويتواصل تجهيز أطقم فنية من العاملين وتدريبهم لدعم غرف المراقبة مع إلزامها بإصدار تقارير يومية بنتائج المتابعة ورصد أي حالات انحراف أو تلاعب ، لضبط  لمنظومة نقل وتداول المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية.

وزير البترول كريم بدوى البترول انتخابات النواب مجلس النواب 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات

17 ألف جنيه.. ضبط شخص يوزع أموالا على المواطنين للتصويت لأحد المرشحين

ترشيحاتنا

تويوتا هايلوكس

تويوتا تلمّح لنسخة أوسع من هايلوكس وعودة مرتقبة لفئة GR سبورت

إم جي 5 2026

سعر أرخص سيارة تقدمها إم جي في السعودية.. موديلات 2026

جيب شيروكي موديل 2026

أسعار جيب شيروكي 2026 في السعودية

بالصور

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد