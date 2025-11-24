السياحة والفنادق تمثل جامعة الأقصر في منافسات جائزة مصر للتميز الحكومي

عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي عن بُعد اجتماع لجنة تحكيم النسخة الأولى من جائزة التميز الداخلي بجامعة الأقصر بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات وذلك بحضور الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة هيرتفوردشاير البريطانية وعضو لجنة التحكيم، والدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا السابق وعضو لجنة التحكيم و الدكتور محمد عبد ربه، عميد معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وعضو لجنة التحكيم وبمشاركة الدكتور أحمد صديق، مدير التقييم والجودة بجائزة مصر للتميز الحكومي، الدكتورعبد الحكيم رضوان، استشاري التقييم والجودة.



تناول الاجتماع استعراض كافة مراحل تنفيذ الجائزة بالجامعة في نسختها الأولى بداية من برامج التدريب وبناء القدرات لفرق العمل وسفراء التميز والمقيمين الداخليين، مرورا بمرحلة اعداد طلبات الترشح بمشاركة 6 كليات ، ثم عمليات التقييم والزيارات الميدانية وصولا إلى مناقشة نتائج عملية التقييم والتوصيات الختامية.

وفي ختام أعمال التحكيم، تم الإعلان عن تأهل كلية السياحة والفنادق لتمثيل جامعة الأقصر في المنافسة الوطنية بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها القادمة 2026.