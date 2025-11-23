إلغاء تحليق رحلات البالون الطائر بالأقصر لليوم الثاني بسبب شدة سرعة الرياح

قررت سلطات الطيران المدني وسلطات أرض مطار البالون الطائر بالأقصر، لليوم الثاني علي التوالي ، إلغاء جميع رحلات البالون الطائر بمطار البر الغربي ، وذلك بعد تحذيرات صادرة من هيئة الأرصاد الجوية بارتفاع سرعة الرياح وقت الاقلاع وتغيرات جوية مفاجئة قد تؤثر على مسار الطيران فوق البر الغربي ، وعلى إثر ذلك تم إلغاء كافة الحجوزات.

وقال ممثل شركات البالون الطائر بمحافظة الأقصر أحمد عبود ، في تصريح صحفي ، : " تقرر إلغاء الرحلات لليوم الثاني على التوالي ، وكان مقررا عدد الرحلات 60 رحلة ، بسبب سوء الأحوال الجوية بالنسبة لحركة البالون الطائر ، وزيادة سرعة الرياح التي كانت تزيد على السرعة المسموح بها لطيران البالون، وذلك في إطار الحرص على حياة السائحين".

أضاف : "إن طياري البالون أطلقوا اليوم أكثر من بلونة اختبار للطقس، وتبين لهم أن حركة الرياح غير مناسبة للإقلاع" ، مؤكدا أن رحلات البالون تعد من أهم رحلات المغامرة في العالم، وأن الأقصر تعد أحد أشهر المدن العالمية السياحية في هذا المجال، وأن سياحة البالون تحظي بالكثير من الثقة من جانب السائحين، وذلك لتأكدهم من أن الشركات المصرية العاملة في هذا الطراز السياحي تستعين بأفضل الطيارين المتواجدين حول العالم.

أشار إلى أن مستقلي البالون يستمتعون بمشاهدة معابد الملوك والملكات ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى.

كانت محافظة الأقصر قد إتخذت إجراءات السلامة الكاملة ، كما أن هناك تنسيقا كاملا مع الجهات الأمنية بالمحافظة، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات ، والإلتزام الكامل بالقواعد التي حددتها الجهات الأمنية وسلطات الطيران المدني بالهبوط بالبالون في المطار المحدد له غرب المدينة.