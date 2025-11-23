محافظ الأقصر يوافق على تخصيص قطع أراضي لإنشاء مدارس ومحطة مياه

عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأحد ، الجلسة رقم (5) للمجلس التنفيذي للمحافظة، حيث بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بخطط التنمية والخدمات.

حضر الاجتماع الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ، واللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة ، والعميد عمرو مالك المستشار العسكري، والمهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني للمحافظ، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات التنفيذية.

وخلال الجلسة، وافق المجلس على المذكرة المقدمة من مركز ومدينة إسنا بشأن تخصيص قطعة أرض تبرع بها أهالي قرية النجوع لإقامة مدرسة إعدادية جديدة، دعماً للتوسع في المنشآت التعليمية بالمركز.

كما تمت الموافقة المبدئية على تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة مياه جديدة على ترعة الكلابية، بهدف تعزيز خدمات مياه الشرب للأهالي.

وشمل الاجتماع كذلك الموافقة على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بمنطقة نجع عليو بقرية الأقالتة التابعة لمركز القرنة.