محافظ الأقصر يبحث تطوير منظومة إدارة الأصول والصيانة بالتعاون مع التنمية المحلية

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وفد مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، لبحث الآليات والإجراءات المقترحة لتطوير منظومة إدارة الأصول الاستثمارية ومنظومة الصيانة والتشغيل.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز جهود التنمية المحلية، عبر إعداد خطة عمل متكاملة وربطها بالخطة الاستثمارية للمحافظة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ودعم النمو الاقتصادي.

حضر اللقاء الدكتور محمد فتحي، مدير مشروع الدعم الفني، والدكتورة شريفة ماهر، مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل، والدكتور مهاب الرفاعي، والمهندس أحمد شاكر، استشاريي إدارة الأصول، والدكتورة هبة مغيب، استشاري الصيانة والتشغيل، إلى جانب المهندسة هناء العربي، مدير المكتب الفني لمحافظ الأقصر.

وخلال اللقاء ، استعرض وفد مشروع الدعم الفني أهداف المهمة الاستشارية، والتي تشمل إعداد تحليل تفصيلي وتقييم شامل للوضع الراهن لمنظومتي إدارة الأصول والصيانة والتشغيل، وربطها بالخطة الاستثمارية للمحافظة. ويهدف ذلك إلى وضع منظومة مؤسسية متطورة تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع إعداد دليل تفصيلي وبرنامج تدريبي لدعم إدارة الأصول والصيانة والتشغيل.

كما تمت مناقشة تطوير نظم العمل بالمشروع، والاتجاه نحو تحديث منظومة المتابعة والتقييم وتحليل الوضع الراهن، بما يعزز قدرات القطاعات والإدارات المعنية بالتخطيط المحلي، حيث يأتي هذا ضمن خطة عمل المشروع في مجالات اللامركزية والتنمية المتكاملة، مع تطبيق ذلك على بعض محافظات صعيد مصر كمرحلة استرشادية.

وأكد محافظ الأقصر خلال اللقاء أهمية تحديث منظومة المتابعة والتقييم لمختلف المشروعات بالمحافظة، بما يساعد في بناء خطط مستقبلية فعّالة ترفع مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.



كما ثمن محافظ الأقصر، دور وزارة التنمية المحلية ومشروع الدعم الفني في إعداد البرامج التدريبية وورش العمل الداعمة للمنظومة.

وأشار محافظ الأقصر ، إلى ضرورة استمرار التعاون بين المحافظة ومشروع الدعم الفني لتطوير منظومة إدارة الأصول وتحليل الوضع الراهن للمشروعات، اعتمادًا على أسس علمية ومنهجية واضحة، مع تعزيز التكامل بين الجهات المعنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحقيق سرعة وجودة في الأداء، دعمًا للخطة الاستراتيجية للدولة وتوجيهات القيادة السياسية.

وعقب اللقاء ، انطلقت ورشة عمل تدريبية تستهدف جميع الإدارات المختصة بإدارة الأصول والصيانة والتشغيل، للتعرف على الوضع الحالي ومناقشة مقترحات التطوير، بما يعزز قدرات المحافظات ويرفع كفاءة منظومة الإدارة المحلية ، ومن المقرر أن تستمر الورشة لمدة يومين.