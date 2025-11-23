قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
محافظات

محافظ الأقصر يبحث تطوير منظومة إدارة الأصول والصيانة بالتعاون مع التنمية المحلية

محافظ الأقصر يبحث تطوير منظومة إدارة الأصول والصيانة بالتعاون مع مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية
محافظ الأقصر يبحث تطوير منظومة إدارة الأصول والصيانة بالتعاون مع مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية
شمس يونس

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وفد مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، لبحث الآليات والإجراءات المقترحة لتطوير منظومة إدارة الأصول الاستثمارية ومنظومة الصيانة والتشغيل.                 

ويأتي ذلك في إطار تعزيز جهود التنمية المحلية، عبر إعداد خطة عمل متكاملة وربطها بالخطة الاستثمارية للمحافظة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ودعم النمو الاقتصادي.

حضر اللقاء الدكتور محمد فتحي، مدير مشروع الدعم الفني، والدكتورة شريفة ماهر، مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل، والدكتور مهاب الرفاعي، والمهندس أحمد شاكر، استشاريي إدارة الأصول، والدكتورة هبة مغيب، استشاري الصيانة والتشغيل، إلى جانب المهندسة هناء العربي، مدير المكتب الفني لمحافظ الأقصر.

وخلال اللقاء ، استعرض وفد مشروع الدعم الفني أهداف المهمة الاستشارية، والتي تشمل إعداد تحليل تفصيلي وتقييم شامل للوضع الراهن لمنظومتي إدارة الأصول والصيانة والتشغيل، وربطها بالخطة الاستثمارية للمحافظة. ويهدف ذلك إلى وضع منظومة مؤسسية متطورة تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع إعداد دليل تفصيلي وبرنامج تدريبي لدعم إدارة الأصول والصيانة والتشغيل.

كما تمت مناقشة تطوير نظم العمل بالمشروع، والاتجاه نحو تحديث منظومة المتابعة والتقييم وتحليل الوضع الراهن، بما يعزز قدرات القطاعات والإدارات المعنية بالتخطيط المحلي، حيث يأتي هذا ضمن خطة عمل المشروع في مجالات اللامركزية والتنمية المتكاملة، مع تطبيق ذلك على بعض محافظات صعيد مصر كمرحلة استرشادية.

وأكد محافظ الأقصر خلال اللقاء أهمية تحديث منظومة المتابعة والتقييم لمختلف المشروعات بالمحافظة، بما يساعد في بناء خطط مستقبلية فعّالة ترفع مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين. 
                               
كما ثمن محافظ الأقصر،  دور وزارة التنمية المحلية ومشروع الدعم الفني في إعداد البرامج التدريبية وورش العمل الداعمة للمنظومة.

وأشار محافظ الأقصر ، إلى ضرورة استمرار التعاون بين المحافظة ومشروع الدعم الفني لتطوير منظومة إدارة الأصول وتحليل الوضع الراهن للمشروعات، اعتمادًا على أسس علمية ومنهجية واضحة، مع تعزيز التكامل بين الجهات المعنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحقيق سرعة وجودة في الأداء، دعمًا للخطة الاستراتيجية للدولة وتوجيهات القيادة السياسية.

وعقب اللقاء ، انطلقت ورشة عمل تدريبية تستهدف جميع الإدارات المختصة بإدارة الأصول والصيانة والتشغيل، للتعرف على الوضع الحالي ومناقشة مقترحات التطوير، بما يعزز قدرات المحافظات ويرفع كفاءة منظومة الإدارة المحلية ، ومن المقرر أن تستمر الورشة لمدة يومين.

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

حقيقة ارتفاعها .. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

انبعاثات الرحلات الجوية

وكالة السلامة الأوروبية وIATA تتعاونان لتوحيد حساب انبعاثات الرحلات الجوية

البابا تواضروس

البابا تواضروس يطرح رؤية النسيج في احتفالية COPTICAD

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يقود مسيرة يوبيلية مقدسة إلى سيناء تحت شعار "حجاج الرجاء 2025"

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

هند عصام تكتب: سيدة البيت

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

