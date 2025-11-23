رئيس شركة مياه الأقصر يتفقد مشروعات الصرف الصحي المتكامل وحياة كريمة

أجرى اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، جولة ميدانية موسعة لمتابعة سير العمل بعدد من مواقع مشروعات الصرف الصحى الجاري تنفيذها.

وذلك في إطار توجيهاته المستمرة برفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة تفقد محطة رفع صرف صحى العديسات قبلى، ضمن مشروعات الصرف الصحى المتكامل الممول من بنك التنمية الإفريقى، حيث تابع سيادته أعمال التشغيل بالمحطة، واطلع على نسب الإنجاز وخطط رفع كفاءة مكونات المحطة لضمان استدامة الخدمة.

ووجّه بسرعة الانتهاء من أي أعمال متبقية وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير التشغيل والصيانة.

كما تفقد رئيس الشركة محطة رفع صرف صحى الشغب، وأوصى بسرعة إنهاء الأعمال وفقد الجداول الزمنية المحددة لها، مؤكدًا على أهمية المتابعة اليومية للمعدات ورفع جاهزيتها الفنية و موجّهًا العاملين ببذل مزيد من الجهد للحفاظ على كفاءة المنظومة.

وشملت الجولة كذلك زيارة موقع معالجة صرف صحى الدبابية، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول مراحل المعالجة ونسب التنفيذ بالمشروع، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والتعاقدية، نظرًا لأهمية المشروع في دعم البنية الخدمية وتحسين البيئة المحيطة.

وفي سياق متصل، تابع اللواء مهندس أحمد سعيد عرفه أعمال التركيب والتنفيذ للوصلات المنزلية للصرف الصحي بنجوع النمسا بمركز إسنا، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مؤكدًا أن تلك الوصلات تمثل خطوة أساسية لرفع جودة الحياة وتحسين الخدمات المقدمة للأهالي، اللذين عانوا لفترات كبيره سابقه من عدم وجود خدمة الصرف الصحى، وأن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بضمان تنفيذها بالشكل الأمثل لما لها من أثر مباشر على المواطنين.

واختتم رئيس الشركة جولته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لكافة مواقع العمل، والتشديد على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المهنية، والعمل بروح الفريق لتحقيق نقلة نوعية في خدمات المياه والصرف الصحي داخل محافظة الأقصر.