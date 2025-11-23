قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ
وزير خارجية: استقرار اليمن ضرورة لتحقيق الأمن الإقليمي وسلامة البحر الأحمر
وزيرة التضامن تتفقد العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد
الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية ميرفت سلامة: مسيرة ثرية بالعطاء والإبداع
مصطفى عبد الرازق.. الشيخ الأديب أحدث إصدارات هيئة الكتاب في سلسلة عقول
وزير خارجية مصر يشدد على أهمية ترسيخ وقف إطلاق النار في قطاع غزة
الموعد الأخير لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير من الشباك
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
جامعة سوهاج ترتقي إلى أفضل 250 جامعة عالميًا في تصنيف العلوم البينية 2026
مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء المستدامة
130 عامًا من الريادة.. رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك الاحتفال بمسيرة دار الإفتاء المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس شركة مياه الأقصر يتفقد مشروعات الصرف الصحي المتكامل وحياة كريمة

رئيس شركة مياه الأقصر يتفقد مشروعات الصرف الصحى المتكامل و حياة كريمة
رئيس شركة مياه الأقصر يتفقد مشروعات الصرف الصحى المتكامل و حياة كريمة
شمس يونس

أجرى اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، جولة ميدانية موسعة لمتابعة سير العمل بعدد من مواقع مشروعات الصرف الصحى الجاري تنفيذها.

 وذلك في إطار توجيهاته المستمرة برفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة تفقد محطة رفع صرف صحى العديسات قبلى، ضمن مشروعات الصرف الصحى المتكامل الممول من بنك التنمية الإفريقى، حيث تابع سيادته أعمال التشغيل بالمحطة، واطلع على نسب الإنجاز وخطط رفع كفاءة مكونات المحطة لضمان استدامة الخدمة. 

ووجّه بسرعة الانتهاء من أي أعمال متبقية وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير التشغيل والصيانة.

كما تفقد رئيس الشركة محطة رفع صرف صحى الشغب، وأوصى بسرعة إنهاء الأعمال وفقد الجداول الزمنية المحددة لها، مؤكدًا على أهمية المتابعة اليومية للمعدات ورفع جاهزيتها الفنية و موجّهًا العاملين ببذل مزيد من الجهد للحفاظ على كفاءة المنظومة.

وشملت الجولة كذلك زيارة موقع معالجة صرف صحى الدبابية، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول مراحل المعالجة ونسب التنفيذ بالمشروع، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والتعاقدية، نظرًا لأهمية المشروع في دعم البنية الخدمية وتحسين البيئة المحيطة.

وفي سياق متصل، تابع اللواء مهندس أحمد سعيد عرفه أعمال التركيب والتنفيذ للوصلات المنزلية للصرف الصحي بنجوع النمسا بمركز إسنا، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مؤكدًا أن تلك الوصلات تمثل خطوة أساسية لرفع جودة الحياة وتحسين الخدمات المقدمة للأهالي، اللذين عانوا لفترات كبيره سابقه من عدم وجود خدمة الصرف الصحى، وأن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بضمان تنفيذها بالشكل الأمثل لما لها من أثر مباشر على المواطنين.

واختتم رئيس الشركة جولته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لكافة مواقع العمل، والتشديد على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المهنية، والعمل بروح الفريق لتحقيق نقلة نوعية في خدمات المياه والصرف الصحي داخل محافظة الأقصر.

الأقصر مياه الأقصر اخبار الاقصر شركة مياه الشرب والصرف الصحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ترشيحاتنا

القوات المسلحة الكونغولية

الكونغو الديمقراطية: الجيش يدعو الوسطاء الأمريكيين والقطريين لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هجمات المتمردين

أرشيفية

شرطة لندن تعتقل 90 متظاهراً خلال احتجاجات على حظر “فلسطين أكشن”

وزير خارجية أمريكا ماركو روبيو

وزير خارجية أمريكا: نسعى للإبقاء على شراكة مع لبنان لتعزيز الاستقرار في المنطقة

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد