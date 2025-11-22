"أسرار التحنيط في الحضارة المصرية القديمة"..ورشة عمل جامعة الأقصر

افتتحت وحدة رصد المشكلات المجتمعية بجامعة الأقصر فعاليات ورشة عمل بعنوان "أسرار التحنيط عند قدماء المصريين"، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس الجامعة ورئيس الوحدة، وإشراف الدكتور هاني عبد الفتاح نائب رئيس الوحدة، وذلك ضمن أنشطة الوحدة الهادفة إلى رفع الوعي التراثي والثقافي لدى طلاب الجامعة.

وتأتي هذه الورشة بالتزامن مع احتفالات مصر باقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، وترسيخًا لدور الجامعة في تعزيز الانتماء الوطني وتعريف الأجيال الجديدة بعظمة حضارتهم.

وخلال الورشة حاضر الدكتور محمد يحيى عويضة ، مدير عام آثار مصر العليا سابقًا حول ما توصل إليه المصريون القدماء من براعة فائقة في عمليات التحنيط، والمواد المستخدمة مثل ملح النطرون، متناولًا مراحل التحنيط التي تمتد لسبعين يومًا ما بين عمليات التجفيف والتنظيف والتعطير واللفائف، وصولًا إلى جنازة مهيبة تُفضي إلى الدفن داخل المقبرة.

وأكد شعلان أن التحنيط لم يكن مجرد طقس جنائزي، بل انعكاسًا لفلسفة المصري القديم في الخلود والإيمان بالحياة الأخرى.

وتستهدف الورشة تعزيز الوعي لدى الطلاب بتراثهم الحضاري وربط العلوم القديمة بآفاق المعرفة الحديثة، بما يدعم تحليل الظواهر المجتمعية في سياقها التاريخي.