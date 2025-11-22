جامعة الأقصر تختتم بطولة الشطرنج وتكرم الطلاب الفائزين

اختتمت جامعة الأقصر بطولة الشطرنج لطلاب وطالبات كلياتها، وذلك تحت رعاية الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل رئيس الجامعة، وبمشاركة 32 طالبًا وطالبة ضمن منافسات مميزة شهدت تنافسًا قويا بين المتسابقين.

وأسفرت النتائج في فئة الطلاب عن فوز الطالب صلاح ياسر من كلية الحاسبات والمعلومات بالمركز الأول، فيما حصل الطالب أسامة أحمد على المركز الثاني.

وفي منافسات الطالبات، حققت الطالبة آنا سيمون نصار من كلية الفنون الجميلة المركز الأول، وجاءت الطالبة كارين يونان السعدي من كلية الطب في المركز الثاني.

وتأتي البطولة في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية وتعزيز مهارات الطلاب الذهنية والرياضية، وتنمية روح المنافسة الإيجابية بينهم.