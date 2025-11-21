الأقصر .. يوم توعية شامل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في إسنا

تستعد مدينة إسنا جنوب الأقصر ، غدا السبت لإقامة مبادرة يوم توعية مجاني مخصص للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك في فعالية مجتمعية تستهدف دعم الأسر وتقديم إرشادات طبية ونفسية وتعليمية تساعدهم في التعامل مع أطفالهم بالطريقة الصحيحة وتطوير مهاراتهم .

وتقام الفعالية بمشاركة عدد المتخصصين لتقديم خدمة حقيقية لأهالي إسنا في يوم شامل يجمع بين الطب والتعليم والدعم النفسي للأسر.

ويقول الدكتور “أحمد الزغبي” مؤسس المبادرة ، أن المبادرة تهدف إلى مساعدة الأسر على فهم احتياجات أطفالهم وتوفير فرصة للاستشارة المباشرة مع المختصين مجانا ودون أي شروط وذلك لدعم الاهالى وإتاحة خدمات مهنية متخصصة لأكبر عدد من الأسر في إسنا.

وأوضح “ الزغبي ” أن المبادرة سوف يشارك فيها عدد من أطباء المخ والأعصاب إلى جانب مجموعة من أخصائي العلاج الطبيعي الذين سيقدمون شرحا وافيا عن كيفية التعامل السليم مع الإعاقات الحركية عند الأطفال.

ايضا سوف يشارك مسؤولو التربية الفكرية في إسنا لتقديم نصائح تعليمية حول أساليب الدمج السليم للأطفال داخل المدارس وبرامج الاحتياجات الخاصة وكل ما يتعلق بتطوير قدراتهم الذهنية.

واردف أنه أيضا سوف يشارك أخصائيو التخاطب لتقديم إرشادات للأهالي حول كيفية تحسين مستوى النطق والتواصل لدى الأطفال في المراحل العمرية المختلفة بالإضافة إلى وجود أخصائيين في التحاليل الطبية لتوعية الأهالي بأهمية الفحوصات الأولية والدورية التي تساعد في اكتشاف أي مشكلة صحية في الوقت المناسب والعمل على علاجها مبكرا.