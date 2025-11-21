قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

افتتاح مسجدين بعد التطوير في الطود وأرمنت بـ الأقصر

افتتاح مسجدين بالاقصر
افتتاح مسجدين بالاقصر
شمس يونس

افتتحت مديرية أوقاف الأقصر اليوم الجمعة  مسجدين بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، وذلك تحت رعاية  الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبناءً على تعليمات الدكتور السيد حسين عبد الباري رئيس القطاع الديني، وبتوجيهات الشيخ علي صديق أمير مدير المديرية، وبرعاية كريمة من الشيخ الطيب محمد حسان وكيل المديرية ومسؤول الدعوة الإلكترونية، وبإشراف الشيخ سيد محمود جاد الرب مدير الدعوة.

وجاء افتتاح المساجد اليوم ليعكس اهتمام الدولة بتطوير بيوت الله وتهيئتها لتقديم رسالة دينية راقية، وسط حضور رسمي وديني وشعبي كبير يعبر عن قيمة هذه المنشآت في حياة المواطنين.

المسجد الأول الذي تم افتتاحه هو مسجد الفاوي بالعديسات بحري بإدارة الطود، والذي اكتملت أعمال إحلاله وتجديده ليعود لرواده في صورة أفضل من السابق.

 وقد ألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز خضري مدير إدارة الطود، بحضور الدكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر و اللواء هشام الشيمي السكرتير المساعد لمحافظ الأقصر،  إلى جانب الشيخ علي صديق أمير مدير المديرية، وعدد من قيادات الدعوة.

أما المسجد الثاني فهو مسجد العتيق بإدارة أوقاف أرمنت والذي شهد أعمال صيانة وتجديد شاملة، وألقى خلال افتتاحه فضيلة الشيخ النوبي حسان أحمد مدير إدارة أوقاف أرمنت خطبة الجمعة بعنوان كن جميلاً ترى الوجود جميلاً. وحضر الافتتاح قيادات الدعوة بإدارة أرمنت، وعدد من الشخصيات الدينية والشعبية والسياسية والتنفيذية.

وتؤكد هذه الافتتاحات استمرار جهود وزارة الأوقاف في دعم عمارة المساجد وتجديدها، بما يضمن توفير بيئة روحية مهيأة للمصلين في مختلف مراكز محافظة الأقصر.

الأقصر محافظ الأقصر مديرية الأوقاف مسجد

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي
سيارات البنزين
