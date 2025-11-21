قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

استئصال كيس ضخم ملاصق لشرايين الرقبة في عملية معقدة بالأقصر

استئصال كيس ضخم ملاصق لشرايين الرقبة في عملية معقدة تنجح داخل مستشفى حورس التخصصي بالأقصر
استئصال كيس ضخم ملاصق لشرايين الرقبة في عملية معقدة تنجح داخل مستشفى حورس التخصصي بالأقصر
شمس يونس

شهدت مستشفى حورس التخصصي بمدينة أرمنت غرب الأقصر عملية جراحية دقيقة تعد واحدة من ابرز النجاحات الطبية خلال الفترة الاخيرة بعد أن تمكن فريق جراحة الرأس والرقبة من استئصال كيس كبير بالجانب الأيمن من الرقبة كان ملاصقا لشرايين الرقبة واعصابها وهو ما جعل التدخل الجراحي بالغ الخطورة ويحتاج الى اعلى درجات المهارة والتركيز.

بدأت تفاصيل الحالة بوصول المريض وهو يعاني من تورم واضح وصعوبة في الحركة مع زيادة حجم الكيس بشكل مؤثر على الانسجة المحيطة وبعد تقييم دقيق قرر الفريق الجراحي التدخل لاستئصال الكيس رغم اقترابه الشديد من الاوعية الدموية والاعصاب الرئيسية في الرقبة الامر الذي جعل نجاح العملية يمثل اختبارا مهما لقدرات الفريق الطبي داخل المستشفى.

استغرقت الجراحة عدة ساعات تم خلالها التعامل مع الكيس بدقة شديدة مع الحفاظ الكامل على شرايين الرقبة واعصابها دون اي ضرر وتمت العملية بنجاح تام بفضل التنسيق بين اعضاء الفريق الجراحي وحرصهم على تنفيذ الإجراء بأعلى مستويات الامان الطبي.

شارك في اجراء العملية
د. أحمد خيرى فكرى استشاري جراحات واورام الرأس والرقبة
د. أحمد محمد عبد المقصود اخصائي جراحة الاطفال
د. على حسن طبيب الجراحة العامة
د. أحمد عبده اخصائي التخدير

كما كان لتمريض العمليات دور مهم في نجاح الجراحة من خلال متابعة الحالة وتجهيز غرفة العمليات بكل المتطلبات اللازمة بمشاركة
م هاجر عبد الستار
م ندا ابو بكر

وجاءت العملية تحت اشراف الدكتور الطاهر صلاح الفاضل مدير مستشفى حورس التخصصي الذي اشاد بجهود الفريق الطبي مؤكدا ان المستشفى مستمرة في رفع مستوى الخدمة الصحية وتقديم نماذج متميزة من النجاح الطبي الذي يخدم اهالي المحافظة ويعزز قدرة المستشفى على التعامل مع العمليات المعقدة.

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي
سيارات البنزين
