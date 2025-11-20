محافظ الأقصر: الارتقاء بالبنية التحتية ودعم الأمن الغذائي يحظيان بأولوية

أكد محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، اليوم /الخميس/، أن الارتقاء بالبنية التحتية ودعم الأمن الغذائي، يأتيان على رأس أولويات المحافظة، معلناً عن خطوات تنفيذية واضحة لتحسين الخدمات اليومية للمواطنين.



جاء ذلك خلال جولة ميدانية للمحافظ، اليوم، بمركز ومدينة إسنا، حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف طريق الطوناب – الهنادي بطول 3.5 كيلومتر، من مزلقان أبو سعيد وحتى مزلقان الهنادي، والذي تم الانتهاء من رصفه بالكامل.



وقال المحافظ - خلال جولته - "نسابق الزمن في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بقرى إسنا، وما شاهدناه اليومن يعكس حرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطنين في كل ربوع المحافظة".

كما تفقد المحافظ، مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة بقطاع جنوب الأقصر في إسنا، والتي تم رفع كفاءتها وتطوير مركز تكديس البضائع الخاص بتجار التموين ومنافذ "جمعيتي"، بسعة تخزينية تصل إلى 10 آلاف طن وفق المعايير المعتمدة، واطمأن المحافظ على توافر السلع التموينية والاستراتيجية، مؤكدًا أن المخزون الحالي من السلع الأساسية آمن، ويكفي لمدة ستة أشهر.

وأشار المحافظ إلى أنه سيواصل جولاته الميدانية على باقي مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة بمختلف مراكز المحافظة، ومنها مخازن مركز الطود، لضمان جاهزيتها بشكل دائم، لافتًا إلى زيارته أمس لمخازن الشركة بغرب الأقصر.



وعلى صعيد آخر، تمكنت مديرية الطب البيطري بالأقصر، خلال حملة تفتيشية، من ضبط 89.5 كيلوجرام دواجن في إحدى المطاعم في شارع المنشية بالأقصر، مُتغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء المخالفين.



وتكثف المديرية جهودها اليومية من خلال حملات مفاجئة ومستمرة تستهدف جميع مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من التزام محلات الجزارة والمطاعم والمجمدات بالاشتراطات الصحية والبيطرية، في إطار خطة شاملة لضمان وصول منتجات آمنة وسليمة للمستهلكين.

