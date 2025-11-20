قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر: الارتقاء بالبنية التحتية ودعم الأمن الغذائي يحظيان بأولوية

محافظ الاقصر
محافظ الاقصر
أ ش أ

 أكد محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، اليوم /الخميس/، أن الارتقاء بالبنية التحتية ودعم الأمن الغذائي، يأتيان على رأس أولويات المحافظة، معلناً عن خطوات تنفيذية واضحة لتحسين الخدمات اليومية للمواطنين.


جاء ذلك خلال جولة ميدانية للمحافظ، اليوم، بمركز ومدينة إسنا، حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف طريق الطوناب – الهنادي بطول 3.5 كيلومتر، من مزلقان أبو سعيد وحتى مزلقان الهنادي، والذي تم الانتهاء من رصفه بالكامل.


وقال المحافظ - خلال جولته - "نسابق الزمن في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بقرى إسنا، وما شاهدناه اليومن يعكس حرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطنين في كل ربوع المحافظة".
كما تفقد المحافظ، مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة بقطاع جنوب الأقصر في إسنا، والتي تم رفع كفاءتها وتطوير مركز تكديس البضائع الخاص بتجار التموين ومنافذ "جمعيتي"، بسعة تخزينية تصل إلى 10 آلاف طن وفق المعايير المعتمدة، واطمأن المحافظ على توافر السلع التموينية والاستراتيجية، مؤكدًا أن المخزون الحالي من السلع الأساسية آمن، ويكفي لمدة ستة أشهر.
وأشار المحافظ إلى أنه سيواصل جولاته الميدانية على باقي مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة بمختلف مراكز المحافظة، ومنها مخازن مركز الطود، لضمان جاهزيتها بشكل دائم، لافتًا إلى زيارته أمس لمخازن الشركة بغرب الأقصر.


وعلى صعيد آخر، تمكنت مديرية الطب البيطري بالأقصر، خلال حملة تفتيشية، من ضبط 89.5 كيلوجرام دواجن في إحدى المطاعم في شارع المنشية بالأقصر، مُتغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء المخالفين.


وتكثف المديرية جهودها اليومية من خلال حملات مفاجئة ومستمرة تستهدف جميع مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من التزام محلات الجزارة والمطاعم والمجمدات بالاشتراطات الصحية والبيطرية، في إطار خطة شاملة لضمان وصول منتجات آمنة وسليمة للمستهلكين.
 

محافظ الأقصر الأقصر السلع التموينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

جامعة حلوان

حلوان تطلق مسابقة "جامعة بلا فساد" لتعزيز الوعي الطلابي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

فتح باب التقديم لبرنامج «التميز في العلوم التطبيقية والابتكار»

وزير السياحة والآثار

وزير الآثار: منتجاتنا تمنح السائح تجربة متكاملة من السياحة الثقافية

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد