إنقاذ طفلة 6 سنوات بزراعة أول جهاز تحفيز عميق للمخ بمستشفيات الرعاية الصحية بالأقصر .. فيديو

نجح الفريق الطبي بمستشفى الكرنك الدولي بالاقصر في إجراء أول عملية من نوعها بمستشفيات الهيئة لزرع جهاز التحفيز العميق للمخ لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات عانت من داء الدستونيا (Dystonia) وفقدان القدرة على التحكم الحركي بشكل تام.

وأوضح الفريق الطبي أن الطفلة كانت قد وصلت من محافظة أسوان في حالة صحية حرجة، وتم احتجازها داخل العناية المركزة لمدة 4 أشهر متواصلة نتيجة فرط الحركة اللاإرادية وعدم استجابتها لمختلف العلاجات والعقاقير الطبية ما استدعى اتخاذ القرار بإجراء التدخل الجراحي لإنقاذ حياتها وتحسين استقرارها العصبي.

وأشار الفريق إلى أن العملية تُعد إنجازًا طبيًا غير مسبوق داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، حيث استغرقت أكثر من أربع ساعات متواصلة داخل غرفة العمليات باستخدام أحدث تقنيات التحفيز العميق للمخ المستخدمة عالميًا في علاج اضطرابات الحركة المعقدة.

وقد أُجريت الجراحة الدقيقة بقيادة

الدكتور زياد يسري

أستاذ جراحة المخ والأعصاب – جامعة عين شمس.

كما ضم الفريق الطبي المعالج دكتورة ريهام بكري – مدرس المخ والأعصاب، جامعة الأقصر ودكتورة فاطمة عادل – استشاري التخدير، جامعة أسيوط

ومتابعة الدكتورة ميار عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى

والدكتور يوسف محمد نائب مدير مستشفى الكرنك الدولى

والدكتور عرفه الهوارى مدير عام المستشفيات بهيئة الرعايه الصحيه بالأقصر

وأكدت إدارة مستشفى الكرنك الدولي أن الجراحة تمت بنجاح، وأن الطفلة بدأت في استعادة استقرارها تدريجيًا داخل الرعاية المركزة، وسط متابعة دقيقة من الفريق المتخصص.

ياتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية،

وبإشراف مباشر من الدكتور محمد شعبان، مدير عام الرعاية الصحية بالأقصر

