محافظ الأقصر : تحويل وحدة كيمان المطاعنة للرعاية الصحية وزيادة أمصال العقارب

قرية الكيمان بمركز اسنا من القرى الكبرى بمحافظة الأقصر، وتتميز بكثافة سكانية كبيرة وبها نجوع كثيرة فى حضن الجبل ما يجعل الخدمات الصحية فيها حاجة ملحة للمواطنين.

وخلال زيارة المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، للقرية، حرص على الاستماع مباشرة لمشاكل الأهالي على أرض الواقع، ومعرفة احتياجاتهم الفعلية من الخدمات الصحية والدوائية.

وشهدت الزيارة تفاعل المواطنين مع المحافظ، حيث أشاروا إلى نقص مصل العقرب في الوحدة الصحية التابعة للمديرية، وعدم كفاية الكميات المتوفرة لتلبية الحالات الطارئة.

واستجابة لهذه المطالب أصدر المحافظ أوامرا فورية بزيادة المخزون من المصل داخل الوحدة لضمان توفره بشكل دائم لجميع الحالات، مؤكدا أن صحة المواطنين أولوية قصوى وأن توفير العلاج الفوري ضرورة لا يمكن التهاون فيها.

وأكد المحافظ خلال اللقاءات مع الأهالي على تسريع إجراءات نقل الوحدة الصحية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، لضمان رفع مستوى الخدمات الطبية في القرية، وتسهيل حصول المواطنين على العلاج والأدوية بشكل أفضل.

كما وجه بمتابعة مستمرة لجميع الخدمات الصحية، مع الحرص على تلافي أي ملاحظات أو نقص في المعدات والأدوية داخل الوحدة.

وعلق الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، قائلاً: "نسعى دائما لضمان تقديم أفضل رعاية صحية لأهالي قرى المحافظة، وتوجيهات المحافظ جاءت لدعم فريقنا الطبي ودائما نسعى لتطوير الخدمات الصحية لتصبح قريبة من المواطن ومتاحة على مدار الساعة."

وأعرب الأهالي عن سعادتهم وفرحتهم بالاستجابة السريعة لمطالبهم، مؤكدين أن توجيهات المحافظ جاءت لتخفف عنهم المخاوف وتعزز ثقتهم بالخدمات الصحية، خاصة في ظل الحاجة الماسة للأمصال والأدوية الحيوية مثل مصل العقرب.

وكان قد رافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور محمد شعبان، رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وعلي الصادق، رئيس مركز ومدينة إسنا، حيث تم التنسيق معهم لضمان تنفيذ توجيهات المحافظ بشكل فوري وفعال.

وتعكس هذه الجولة حرص المحافظ على تلبية مطالب المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الصحية بشكل ملموس، بما يعزز ثقة الأهالي في جهود المحافظة ويضمن حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة بشكل مستمر وآمن.