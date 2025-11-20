محافظ الأقصر يستقبل الطلاب المتفوقين عالميًا في المنتدى الإفروآسيوي بماليزيا

في إطار دعمه المتواصل للتعليم ورعاية الموهوبين، استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر وفد الطلاب الفائزين بالمراكز المتقدمة في المنتدى الإفروآسيوي الذي عُقد في ماليزيا خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر.

وشهد اللقاء تكريم الطلاب المتميزين وهم:

الطالب ديفيد هاني فكيه، الفائز بالمركز الأول عالميًا في مسابقة الأمن السيبراني وحماية الآثار باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك عن عمر ثماني سنوات فقط.

الطلاب يوسف وسام الإسلام ومريم علي عبدالصادق، وهم فريق برمجة وتقييم روبوت وتنفيذ التحديات المختلفة، الحاصلون على المركز الثالث عالميًا.

وحضر اللقاء كل من الدكتور عبد الرحمن علي مدير مدارس النيل المصرية الدولية فرع الأقصر، و المهندسة راندا بركاوي المدير التنفيذي لأكاديمية "تكنو ستيم" والوكيل المحلي للمسابقة في صعيد مصر.

ومن جانبه، أشاد محافظ الأقصر بالطلاب وإنجازاتهم المشرفة، موجّهًا بتكريمهم ضمن احتفالات العيد القومي لمحافظة الأقصر تقديرًا لتفوقهم وتمثيلهم المشرف لمصر في المحافل الدولية.

وتُعد مدارس النيل المصرية الدولية من المدارس المعتمدة على تدريس مناهج جامعة كامبريدج، وتعتمد على دمج تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية، فضلًا عن الدعم اللوجستي الذي قدمته للطلاب المشاركين.