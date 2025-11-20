الداخلية تكشف حقيقة تعرض فتاة للضرب بالأقصر

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات بتعرضها للضرب والتحرش من قبل أحد الأشخاص وحال توجهها لمركز شرطة القرنة بالأقصر لتحرير محضر تم إحتجازها والتعدى عليها بالقول بدون وجه حق من جانب رجال الشرطة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 14/ الجارى تبلغ لمركز شرطة القرنة بالأقصر من طرف أول: (مالك كافيه) ، طرف ثان: (فتاتين "من بينهما القائمة على النشر"، وآخر) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بحدوث مشاجرة بينهم قاموا على إثرها بالتعدى بالضرب على بعضهم البعض بسبب خلافات مالية سابقة بينهم.

وبإستدعاء المذكورة وبمواجهتها أقرت بإدعائها الكاذب للضغط على الطرف الأول للحصول على تعويض مادى ، وكذا زيادة أعداد متابعيها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.