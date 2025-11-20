فاجئني بفعل مخل.. تفاصيل اتهام ممرض بالتحرش بمريضة بمستشفى بالدقي

تباشر النيابة المختصة تحقيقات موسعة في اتهام موظفة لممرض بمستشفى شهير بالتحرش بها مستغلا حالتها المرضية.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وقررت استدعاء شهود العيان والاستعلام عن وجود كاميرات مراقبة في غرفة الطوارئ مسرح الواقعة.

وقررت النيابة حجز الممرض المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات حول صحة ارتكابه الواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا بتحرير موظفة 25 عامًا، محضرًا تتهم فيه ممرض 25 عامًا، بمستشفى شهير بالتحرش بها وذلك أثناء تواجدها بالمستشفى عقب شعورها بحالة إعياء شديدة لتلقي العلاج، توجهت لغرفة الطوارئ بالمستشفى ففوجئت بالممرض يمسك يدها ويضعها على “عضو حساس بجسده”.

ألقت مباحث الدقي القبض على الممرض المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.