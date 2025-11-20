اليوم.. عرض 6 أفلام قصيرة ضمن "البانوراما المصرية" في مهرجان القاهرة السينمائي

يُعرض اليوم الخميس 20 نوفمبر، ضمن فعاليات الدورة الـ46 لمهرجان اليوم.. عرض ستة أفلام قصيرة ضمن "البانوراما المصرية" في مهرجان القاهرة السينمائي، برنامج البانوراما المصرية، وذلك في تمام الساعة 3:00 مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث تُقدَّم ستة أفلام قصيرة خارج المسابقة، تعكس تنوع الأصوات السينمائية الشابة ورؤاها الفنية والإنسانية.



ويضم برنامج البانوراما المصرية الأفلام التالية:

"رابح سمير أبو الوفا" – إخراج عمر علي (مصر | العربية | روائي | 9 د)

يتتبع الفيلم رابح، المذيع التلفزيوني في أوائل الثلاثينيات، اللبق والوسيط لكنه المتصنّع، والذي يجد نفسه في مأزق مهني محرج عندما تظهر لدغته عن طريق الخطأ على الهواء مباشرة.



"صف تاني" – إخراج عمرو عابد (مصر | العربية | روائي | 10 د)

قبل أيام قليلة من مغادرة البلاد، يحاول زوجان بيع سيارتهما المركونة "صف تاني". وبينما يماطل علي في اتخاذ القرار، تتهمه نهى بأنه لا يريد المغادرة، ليتحوّل الموقف البسيط إلى صراع داخلي بين الرحيل والبقاء وحيدًا.



"تاني يوم" – إخراج زينة عمرو دسوقي (مصر | العربية | روائي | 13 د)

في ليلة هادئة، تتأمل هنا تفاصيل يومها مع علي، في عمل يعتمد على الحساسية الوجدانية ورهافة اللحظة.



"أكشن، ناديَة، كَت" – إخراج سلمى الشرنوبي (مصر | العربية | روائي | 16 د)

تسعى نادية بكل إصرار لخوض تجربة أداء تمثيلية تراها مصيرية، إلا أنها تصطدم بسلسلة من العقبات التي تعرقل طريقها نحو تحقيق ذاتها كامرأة وممثلة وابنة، في رحلة بحث عن معنى لا تجده بسهولة.



"قفلة" – إخراج أحمد الزغبي (مصر | العربية | روائي | 15 د)

تستأجر شابة شقة داخل عمارة تسكنها عائلة محافظة، لكن عودتها منتصف الليل برفقة رجل تضعها في مواجهة غير متوقعة، بعدما تقرر العائلة “محاكمتها” وفق تقاليدها الصارمة.



"مرة تانية" – إخراج حسن نوبي (مصر | العربية | وثائقي | 15 د)

على ضفاف النيل في أسوان، يعود حسن من القاهرة باحثًا عن القرب من حياة أصدقائه اليومية، لكن رحلته تتحول إلى اكتشاف أوسع حين يلتقي بعيسى، الفارس الأسطوري، في فيلم يوثّق لحظات إنسانية صادقة تنبض بروح المكان.



*عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي*

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

