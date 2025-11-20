قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز تكليف شخص بمهام موظف آخر مقابل أجر؟.. الإفتاء تحدد حكم الشرع
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
فنزويلا تحشد أسلحة ثقيلة على ساحل الكاريبي .. وتعلن استعدادها لحرب طويلة
بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اليوم.. عرض 6 أفلام قصيرة ضمن "البانوراما المصرية" في مهرجان القاهرة السينمائي

بانوراما مصرية
بانوراما مصرية
أحمد البهى

يُعرض اليوم الخميس 20 نوفمبر، ضمن فعاليات الدورة الـ46 لمهرجان اليوم.. عرض ستة أفلام قصيرة ضمن "البانوراما المصرية" في مهرجان القاهرة السينمائي، برنامج البانوراما المصرية، وذلك في تمام الساعة 3:00 مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث تُقدَّم ستة أفلام قصيرة خارج المسابقة، تعكس تنوع الأصوات السينمائية الشابة ورؤاها الفنية والإنسانية.


ويضم برنامج البانوراما المصرية الأفلام التالية:
"رابح سمير أبو الوفا" – إخراج عمر علي (مصر | العربية | روائي | 9 د)
يتتبع الفيلم رابح، المذيع التلفزيوني في أوائل الثلاثينيات، اللبق والوسيط لكنه المتصنّع، والذي يجد نفسه في مأزق مهني محرج عندما تظهر لدغته عن طريق الخطأ على الهواء مباشرة.


"صف تاني" – إخراج عمرو عابد (مصر | العربية | روائي | 10 د)
قبل أيام قليلة من مغادرة البلاد، يحاول زوجان بيع سيارتهما المركونة "صف تاني". وبينما يماطل علي في اتخاذ القرار، تتهمه نهى بأنه لا يريد المغادرة، ليتحوّل الموقف البسيط إلى صراع داخلي بين الرحيل والبقاء وحيدًا.


"تاني يوم" – إخراج زينة عمرو دسوقي (مصر | العربية | روائي | 13 د)
في ليلة هادئة، تتأمل هنا تفاصيل يومها مع علي، في عمل يعتمد على الحساسية الوجدانية ورهافة اللحظة.


"أكشن، ناديَة، كَت" – إخراج سلمى الشرنوبي (مصر | العربية | روائي | 16 د)
تسعى نادية بكل إصرار لخوض تجربة أداء تمثيلية تراها مصيرية، إلا أنها تصطدم بسلسلة من العقبات التي تعرقل طريقها نحو تحقيق ذاتها كامرأة وممثلة وابنة، في رحلة بحث عن معنى لا تجده بسهولة.


"قفلة" – إخراج أحمد الزغبي (مصر | العربية | روائي | 15 د)
تستأجر شابة شقة داخل عمارة تسكنها عائلة محافظة، لكن عودتها منتصف الليل برفقة رجل تضعها في مواجهة غير متوقعة، بعدما تقرر العائلة “محاكمتها” وفق تقاليدها الصارمة.


"مرة تانية" – إخراج حسن نوبي (مصر | العربية | وثائقي | 15 د)
على ضفاف النيل في أسوان، يعود حسن من القاهرة باحثًا عن القرب من حياة أصدقائه اليومية، لكن رحلته تتحول إلى اكتشاف أوسع حين يلتقي بعيسى، الفارس الأسطوري، في فيلم يوثّق لحظات إنسانية صادقة تنبض بروح المكان. 


*عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي*
يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.
 

البانوراما المصرية في مهرجان القاهرة السينمائي صف تاني قفلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني

سوريا تعتمد محمد كتوب مندوبا لها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

ترامب

ترامب يعلن عن عقوبات أمريكية مرتقبة ضد روسيا .. ويؤكد حل الصراع الأوكراني

زيارة نتنياهو للجولان

زيارة نتنياهو للجولان تشعل الجدل .. تل أبيب تثبت شروطها الأمنية في الجنوب السوري

بالصور

بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد