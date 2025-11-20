للدعم النفسي للمرضى..رئيس فرع التأمين الصحي الشامل بالأقصر تزور مستشفى شفاء الأورمان

قامت الدكتورة رحاب علي عبد الوهاب، مديرة فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، بزيارة إنسانية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بمدينة طيبة الجديدة، حيث حرصت على قضاء وقت مع الأطفال داخل الأقسام المختلفة، وشاركتهم لحظات من البهجة بتوزيع الهدايا عليهم ودعمهم نفسيًا خلال رحلة علاجهم.

وخلال الزيارة، عقدت الدكتورة رحاب لقاءً موسعًا مع عدد من أهالي المرضى للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول الخدمات الطبية المقدمة للأطفال المشمولين بالتأمين الصحي، والاطمئنان على مدى سهولة الإجراءات وجودة الخدمات وسرعة التواصل بين المستشفى والهيئة.

وأكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، أن زيارة الدكتورة رحاب علي عبد الوهاب تعكس تعاونًا مهمًا بين منظومة التأمين الصحي الشامل والمستشفى في خدمة أطفال الصعيد، مشيرًا إلى أن المستشفى يحرص على تقديم أعلى معايير الجودة الطبية لجميع الأطفال سواء من خلال التأمين الصحي أو عبر الدعم المجتمعي.

وأوضح أن الاستماع لآراء أهالي المرضى خطوة ضرورية لتحسين مستوى الخدمة، وأن المستشفى يعمل دائمًا على تيسير الإجراءات وتوفير رحلة علاج آمنة ومدعومة نفسيًا للأطفال وأسرهم.

من جانبهم، وجّه أهالي الأطفال الشكر للهيئة ولمستشفى شفاء الأورمان على الجهود المبذولة في خدمة أطفال الصعيد، وتوفير أعلى درجات الرعاية الصحية بالمجان.