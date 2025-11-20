جامعة الأقصر تعلن انطلاق مرحلة الزيارات الميدانية لجائزة التميز الداخلي في دورتها الأولى

أعلنت جامعة الأقصر عن بدء مرحلة الزيارات الميدانية للكليات المشاركة في النسخة الأولى من جائزة التميز الداخلي، وذلك برعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور أحمد حمدي، رئيس فريق التميز الحكومي بالجامعة.

وتأتي الجائزة ضمن جهود الجامعة لنشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي وتحفيز المنافسة الإيجابية بين الكليات لتطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات التعليمية والإدارية.

كما يتم تنفيذها بالتعاون مع جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبالشراكة مع المجلس الأعلى للجامعات، بما يعكس حرص الجامعة على تطبيق أفضل الممارسات في التطوير المؤسسي.

وتشهد الدورة الأولى للجائزة مشاركة 6 طلبات ترشح من كليات الجامعة، بدعم من 12 سفيرًا للتميز و5 من المقيمين الداخليين، حيث تأهلت كليتان لمرحلة الزيارات الميدانية؛ تمهيدًا لاستعراض النتائج النهائية أمام لجنة التحكيم وإعلان الكليات الفائزة، والمؤهلة لتمثيل الجامعة في جائزة مصر للتميز الحكومي 2026.

وتتم الزيارات بإشراف الدكتورة هناء عون، المقيم المعتمد ومدير المشروع ورئيس فرق التقييم من جائزة مصر للتميز الحكومي، وبمتابعة فريق العمل المختص بجامعة الأقصر، لضمان الالتزام بمعايير التقييم وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والجودة.