إلهام شاهين تحتفي بصناع الأفلام القصيرة.. وتوجه لهم رسالة

وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة دعم إلى جميع صناع الأفلام القصيرة المشاركين في فعاليات الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك بالتزامن مع مشاركة ابنة شقيقتها، إلهام صفيّ الدين، بفيلم «Action Nadia Cut» من إخراج سلمى الشرنوبي، ضمن مسابقة الأفلام القصيرة بالمهرجان.



ونشرت إلهام شاهين مجموعة من الصور عبر حسابها على «فيسبوك»، وعلّقت قائلة: «أبارك لكل صناع الأفلام القصيرة المشاركين في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. جميع الأفلام رائعة وتحمل قدراً كبيراً من الإبداع والفكر المتطور. أحييكم جميعاً وأتمنى لكم مستقبلاً مليئاً بالنجاح».



يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.