"يا لها من حياة رائعة" و"آخر ألوان الطيف" يحصدان جوائز قنوات ART بختام ملتقى القاهرة السينمائي

اختتمت منذ قليل فعاليات الدورة الـ ١١ لملتقى القاهرة السينمائي، الذي يقام ضمن فعاليات الدورة ٤٦ لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث فاز مشروع الفيلم اللبناني "يا لها من حياة رائعة" للمخرج أحمد غصين، والمشارك ضمن قائمة مشروعات الأفلام تحت التطوير، بالجائزة الأولى المقدمة من قنوات راديو وتلفزيون العرب ART، وقدرها ١٠ آلاف دولار، حيث قامت بتسليم الجائزة، أفنان السراج، المدير التجاري بالشبكة.

في حين حصد جائزة ART الثانية وقدرها ٥ آلاف دولار، مشروع الفيلم المصري "آخر ألوان الطيف" للمخرجة مي زيد، والمشارك أيضا ضمن قائمة مشروعات الأفلام تحت التطوير، حيث قامت بتسليم الجائزة زينة حسين، مسئولة المبيعات والتوزيع بشبكة قنوات ART.

جدير بالذكر أن ملتقى القاهرة السينمائي يُعد منصة مهمة لدعم وتمكين صناع الأفلام وصناعة السينما في المنطقة، من خلال تقديم الدعم الفني والمالي وفرص التواصل مع شركاء محليين ودوليين.

وتأتي مشاركة قنوات ART سنويا في المهرجان، إيمانا منها بأن دعم الأفلام الناشئة يتيح العديد من الفرص للمواهب الشابة في مصر والعالم العربي، لتقديم أعمال سينمائية متميزة وقادرة على المنافسة وحصد العديد من الجوائز في المهرجانات العربية والعالمية.