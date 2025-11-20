مهرجان القاهرة السينمائي يعلن جوائز "جيل المستقبل" في دورته الـ46

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، اليوم الخميس 20 نوفمبر، أسماء الفائزين بـ"جوائز جيل المستقبل" التي تم استحداثها العام الماضي، وذلك ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، والمقامة خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2025.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وتأتي هذه الجوائز في إطار توجه مهرجان القاهرة لدعم المواهب السينمائية الواعدة، واكتشاف جيل جديد من صناع الأفلام، وذلك بالتعاون مع ذا فيلم فيرديكت، بهدف فتح آفاق جديدة أمام السينمائيين الشباب، ومنحهم فرصًا لتعزيز مسيرتهم المهنية وتطوير مشروعاتهم الإبداعية.

*عن "أيام القاهرة لصناعة السينما"*

أُطلقت "أيام القاهرة لصناعة السينما" كمنصّة مخصصة لدعم وتطوير الصناعة السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، من خلال توفير فرص التمويل والتدريب والتشبيك بين صُنّاع الأفلام والخبراء الدوليين. تضم الأيام عدة برامج ومحاور رئيسية أبرزها: ملتقى القاهرة السينمائي، منتدى المحترفين، وورش العمل المتخصصة. وقد أصبحت اليوم إحدى أهم الفعاليات المهنية في المنطقة، لما تقدمه من فرص حقيقية لتطوير المشاريع والمواهب الناشئة.

*عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي*

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.