عرض عربي أول ناجح لفيلم اغتراب في مهرجان القاهرة السينمائي

حضور جماهيري كبير للعرض العربي الأول الفيلم التونسي اغتراب للمخرج مهدي هميلي الذي شهد استقبالًا حماسيًا من المشاهدين بالمسابقة الدولية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.





قدم الفيلم للجمهور فريق عمله، بمن فيهم المخرج مهدي هميلي، والمنتجة مفيدة فضيلة، والممثلون الرئيسيون غانم زرلي، ومرام بن عزيزة، وسليم بكار، والمونتيرة روشن ميزوري، والملحنة الموسيقية إميلي لوجراند، وشريف فتحي من استوديوهات شيفت.



من بين الحضور المميزين المخرجة والممثلة الفلسطينية هيام عباس، والممثلة السودانية إيمان يوسف، المعروفة بدورها المشهود في فيلم "وداعًا جوليا".



بعد العرض، صعد المخرج مهدي هميلي إلى المسرح برفقة المنتجة مفيدة فضيلة، والممثلين الثلاث الرئيسيين في ندوة نقاشية تفاعل فيها الجمهور بأسئلة حول قصة الفيلم.



شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في الدورة الثامنة والسبعين من مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي وشارك في عدة مهرجانات منها مهرجان سينيميد مونبلييه للفيلم المتوسطي والمهرجان الدولي للفيلم الفرانكوفوني بنامور.



تدور أحداث الفيلم في تونس، حيث يلقى عامل مصرعه إثر حادث مأساوي داخل مصنع صلب. وينطلق زميله محمد، في رحلة ثأر سعيًا للعدالة والحقيقة، بينما قطعة من المعدن الناتجة عن الحادث تستقر في رأسه وتبدأ بالصدأ تدريجيًا.



في حديثه عن الفيلم يقول هميلي "فيلم اغتراب هو محاولتي لتحويل مكانٍ مشبع بالألم والاغتراب إلى ساحة معركة سينمائية. صوّرنا في أعماق مصنع حديد حقيقي، وسط آلات صدئة، مهاجع مهجورة، وممرات موحشة تنبض بظلال التضحية. لكن ما أردت توثيقه يتجاوز الحديد والنار. كنت أبحث عن ما هو غائب في أغلب الشاشات: الرجال. صمتهم، ضحكاتهم، هشاشتهم، وكرامتهم المتصلبة. تابعتهم عن كثب، استمعت إلى جراحهم، وبنيت الحكاية من شظاياهم، المرئية منها، وتلك المدفونة في العمق".



تلقى الفيلم دعمًا من عدة جهات منها فيلم فاند لوكسمبورغ، ومؤسسة الدوحة للأفلام، والمركز الوطني للسينما والصورة المتحركة (فرنسا)، والمركز الوطني للسينما والصورة (تونس)، وصندوق البحر الأحمر، والصندوق العربي للثقافة والفنون - آفاق، وصندوق صورة الفرانكوفونية، وفرانس تليفزيون، ولافابريك سينما - مهرجان كان السينمائي، وقمرة - مؤسسة الدوحة للأفلام، وسيني جونة - مهرجان الجونة السينمائي.



الفيلم من تأليف وإخراج مهدي هميلي وإنتاج مفيدة فضيلة لشركة الإنتاج يول فيلم هاوس (تونس)، ومهدي هميلي ودوناتو روتونو لشركة تارانتولا (لوكسمبورغ) وميشيل بالاغي لشركة فولت فيلم (فرنسا). وإنتاج مشترك لكل من صندوق البحر الأحمر ومؤسسة الدوحة للأفلام.



شارك في بطولة الفيلم عدد من الأسماء التونسية الشهيرة مثل غانم زرلي، ومرام بن عزيزة، وسليم بكار، ومحمد قلصي، ويونس فارحي، ومراد غرسلي. الفيلم من تصوير فاروق العريض، ومونتاج روشن ميزوري، وموسيقى إميلي لوجراند.

وكاتب ومنتج تونسي، عُرف بأفلامه الجريئة والمُلفتة التي نالت إشادة واسعة على الصعيد الدولي. في فرنسا، أخرج ثلاثية بالأبيض والأسود نالت استحسان النقاد، تناولت مواضيع الحب والاغتراب، وهي: لحظة، وليلة، وليلة بدر.



أخرج وشارك في إنتاج فيلم أطياف، الذي عُرض لأول مرة عالميًا في الدورة الـ74 من مهرجان لوكارنو السينمائي، وحظي بإشادة واسعة وفاز بعدة جوائز، منها: جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأفضل مخرج في مهرجان مالمو للسينما العربية، وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كولكاتا السينمائي الدولي، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان Plurielles بفرنسا. وقد تم عرض الفيلم تجاريًا في كل من تونس وفرنسا ولوكسمبورغ، ثم اقتنته منصات كبرى مثل نتفليكس وأبل تي في و أمازون برايم فيديو وكانال+ VOD.



أما فيلمه الأحدث "اغتراب"، والذي تم اختياره رسميًا في الدورة الـ78 من مهرجان لوكارنو السينمائي، فقد تميّز سابقًا من خلال مشاركته في La Fabrique Cinéma بالدورة 72 من مهرجان كان السينمائي، وفاز بعدة جوائز تطوير من بينها جائزة سيناريو CineGouna في مهرجان الجونة السينمائي، مما يؤكد على فرادة صوت هميلي السينمائي.

كما شارك مهدي هميلي كعضو لجنة تحكيم ومستشار ومرشد في مهرجانات عديدة في أوروبا والعالم العربي، من ضمنها مهرجان عمّان السينمائي الدولي. وهو خريج Torino Film Lab المرموق، وبرنامج Global Media Makers التابع لـFilm Independent، ويعمل كذلك كمشرف عام على مسلسل ALL ABOUT ADAM المقتبس من قصة حقيقية، والذي يحظى بدعم مختبر المسلسلات التابع لمؤسسة الدوحة للأفلام.

كأحد الوجوه البارزة في الموجة الجديدة للسينما التونسية، يواصل مهدي هميلي تقديم أعمال جريئة تترك صدىً عالميًا.