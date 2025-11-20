«الإنشاد الديني» تتغنى بمؤلفات العشق الإلهي في معهد الموسيقى

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلاً لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات وذلك فى الثامنة مساء الأحد 23 نوفمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية وضمن خطط وزارة الثقافة لإعادة إحياء التراث الدينى .

يضم البرنامج مجموعة مختارة من مؤلفات العشق الالهى والإبتهالات منها "صبح الصباح، سبحانه جل وعلا، أشرقت انوار محمد، علشانك يانبينا، عليك سلام الله، عشان المولى، صلينا الفجر فين، يا سيدى وإمامى، إشهدوا، صلوا على المصطفى .. تحفيظ الفنان مصطفى النجدى وآداء هبة عادل، ولاء رميح، فارس عبد العال، طه حسين، حسام صقر، إبراهيم فاروق، احمد نافع، وائل سراج .

الجدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، وتخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.