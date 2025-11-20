مفاجأة ذا فويس.. ظهور كريم الحو حفيد محمد فوزي يشعل مواقع التواصل

شهدت الحلقة الثالثة من الموسم السادس لبرنامج اكتشاف المواهب الأشهر في العالم العربي The Voice مفاجأة كبيرة تصدّرت الترند على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وذلك مع مشاركة كريم الحو، حفيد الموسيقار الراحل محمد فوزي، في مرحلة “الصوت وبس”.

وأبهر كريم الحاضرين بأدائه الملفت، كما لاحظ الجميع الشبه الواضح بينه وبين جده الراحل، مما وضع لجنة التحكيم أمام لحظة مدهشة.

وسارع الفنان أحمد سعد بسؤاله عن حقيقة صلته بمحمد فوزي، ليؤكد كريم أن الموسيقار الراحل هو ابن عم جده.

وقد رحّب أحمد سعد به معبّراً عن سعادته بمشاركته في الموسم الجديد، قائلاً: “إنت شبه جدك أوي، وعندك ميول تكون فنان عالمي وكبير.”

ويعود برنامج The Voice هذا العام بنسخته السادسة عبر شاشة MBC مصر، مقدماً مجموعة من المواهب المميزة، مع تغييرات واضحة في لجنة التحكيم التي تضم هذا الموسم كلاً من أحمد سعد، ناصيف زيتون، ورحمة رياض.



يُعرض البرنامج أسبوعياً كل يوم أربعاء في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مصر، ليأخذ الجمهور في رحلة مليئة بالحماس من مرحلة “الصوت وبس”، مروراً بالمواجهات، وصولاً إلى الحلقة الختامية التي تُتوَّج فيها موهبة واحدة بلقب “أحلى صوت”.