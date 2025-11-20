اليوم.. ختام فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما وتسليم جوائز ملتقى القاهرة السينمائي

يختتم اليوم الخميس 20 نوفمبر، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46 فعاليات برنامج أيام القاهرة لصناعة السينما في دورته السابعة، وذلك ضمن الدورة الـ46 للمهرجان، حيث يشهد اليوم إعلان وتسليم جوائز ملتقى القاهرة السينمائي الذي يضم هذا العام 16 مشروعًا سينمائيًا من دول عربية وأوروبية متعددة، موزعة على فئات مرحلة ما بعد الإنتاج، والأفلام غير الروائية قيد التطوير، والأفلام الروائية قيد التطوير. على أن تبدأ الفعاليات في السابعة مساء.



وقد شهدت الدورة الحالية مشاركة واسعة من صُنّاع السينما، إضافة إلى سلسلة من الندوات والمحاضرات وحلقات النقاش التي ناقشت أبرز تحديات الصناعة وفرص التعاون والإنتاج المشترك، مما يعكس الدور المتنامي للمهرجان كمنصة مهنية رائدة في المنطقة.

قائمة المشاريع المشاركة في ملتقى القاهرة السينمائي 2025

أولًا: الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج

- "كل ما تستطيع الرياح أن تحمله" – المخرج ماجد نادر (مصر)

- "أسفلت" – المخرج حمزة حامد (الأردن)

- "ألوان حياتنا" – المخرج حيدر حلو (العراق، بلجيكا، مصر)

- "يوم الغضب: حكايات من طرابلس" – المخرجة رانية الرافعي (لبنان)

- "الثوريون لا يموتون أبدًا" – المخرج مهند يعقوبي (فلسطين، بلجيكا)

ثانيًا: الأفلام غير الروائية قيد التطوير

- "أمانة" – المخرج ميثم رضا (العراق، مصر، المملكة المتحدة، الأردن)

- "رقّصني" – المخرجة ليلى بسمة (لبنان، التشيك)

- "حفلة وداع" – المخرجة سارة العبيد (تونس، كندا)

- "اكتب رسالة إلى صديقك الفرنسي" – المخرجة يمنى خطاب (مصر)

- "إلى أين أنتمي" – المخرج إبراهيم محمد (السودان)

ثالثًا: الأفلام الروائية قيد التطوير

- "المدينة 2008" – المخرج يوسف الصباحي (اليمن)

- "يا لها من حياة رائعة" – المخرج أحمد غصين (لبنان، ألمانيا، النرويج)

- "آخر ألوان الطيف" – المخرجة ميّ زيد (مصر)

- "أبيض وأسود وألوان" – المخرجة رندا علي (مصر)

- "بينج بونج" – المخرج صالح سعدي (فلسطين)

- "الكانتي" – المخرجة لينا سويلم

يؤكد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من خلال هذا البرنامج التزامه بدعم الأصوات السينمائية الجديدة، وتوفير منصة مهنية تسهم في تطوير مشاريع واعدة تمتلك القدرة على الوصول إلى جمهور عالمي، بما يعزز دور المهرجان كمحرّك رئيسي للابتكار والتطوير في صناعة السينما بالمنطقة.

*عن "أيام القاهرة لصناعة السينما"*

أُطلقت "أيام القاهرة لصناعة السينما" كمنصّة مخصصة لدعم وتطوير الصناعة السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، من خلال توفير فرص التمويل والتدريب والتشبيك بين صُنّاع الأفلام والخبراء الدوليين. تضم الأيام عدة برامج ومحاور رئيسية أبرزها: ملتقى القاهرة السينمائي، منتدى المحترفين، وورش العمل المتخصصة. وقد أصبحت اليوم إحدى أهم الفعاليات المهنية في المنطقة، لما تقدمه من فرص حقيقية لتطوير المشاريع والمواهب الناشئة.

*عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي*

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.