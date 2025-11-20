فيلم السادة الأفاضل في ١٣ دولة و٨١ مدينة حول العالم

طرحت الشركة المنتجة فيلم السادة الأفاضل للعرض في ١٣ دولة حول العالم ب٨١ مدينة ليعرض في ١٠٥ دور عرض.

حيث بدأ عرض الفيلم في انجلترا، المانيا، هولندا، كندا، الدنمارك، النمسا، النرويج، ايرلندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، نيوزيلندا، استراليا ومازال يعرض في امريكا.

وقد حقق فيلم السادة الأفاضل إيرادات كبيرة منذ طرحه في دور العرض للمصرية تجاوزت ال٥٢ مليون جنية، ومازال يعرض في كل الدول العربية.

‎وتدور أحداث الفيلم في قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يهزها موت الأب، جلال. سرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسؤولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه. يتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.

‎الفيلم يضم نخبة من السادة الأفاضل هم محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي