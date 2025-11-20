قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
فن وثقافة

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد الرئيس السيسي.. ماذا قال؟

محمد رمضان
محمد رمضان
سارة عبد الله

حرص الفنان محمد رمضان على تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد ميلاده. 

وشارك محمد رمضان صورة للرئيس السيسي عبر ستوري حسابه على “فيسبوك”، وكتب: “كل سنة وعزيز مصر بخير وصحة وسلامة، عيد ميلاد سعيد، وأدام الله على حضرتك الصحة الجيدة والعمر المديد”.

محمد رمضان على انستجرام 

أعمال محمد رمضان

انتهى الفنان محمد رمضان من تصوير مشاهده فى أحدث أفلامه “أسد”، والمقرر طرحه عام 2026.

وشاركت المخرجة شيرين دياب فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”، أثناء الاحتفال على أنغام أغنية “نمبر 1”.

ويشهد فيلم "أسد" أول تعاون بين محمد رمضان والمخرج محمد دياب، ويشارك في بطولته كل من ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبد الحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج.

فيلم أسد

تدور أحداث الفيلم في حقبة المماليك، حيث يجسد محمد رمضان شخصية “علي الفارسي”، الذي قاد الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي عام 1280. 

يُصنف الفيلم ضمن الأعمال التاريخية التي تسلط الضوء على فترات زمنية هامة في التاريخ الإسلامي.

محمد رمضان الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي عيد ميلاد الرئيس السيسي

