محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد الرئيس السيسي.. ماذا قال؟

حرص الفنان محمد رمضان على تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد ميلاده.

وشارك محمد رمضان صورة للرئيس السيسي عبر ستوري حسابه على “فيسبوك”، وكتب: “كل سنة وعزيز مصر بخير وصحة وسلامة، عيد ميلاد سعيد، وأدام الله على حضرتك الصحة الجيدة والعمر المديد”.

محمد رمضان على انستجرام

أعمال محمد رمضان

انتهى الفنان محمد رمضان من تصوير مشاهده فى أحدث أفلامه “أسد”، والمقرر طرحه عام 2026.

وشاركت المخرجة شيرين دياب فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”، أثناء الاحتفال على أنغام أغنية “نمبر 1”.

ويشهد فيلم "أسد" أول تعاون بين محمد رمضان والمخرج محمد دياب، ويشارك في بطولته كل من ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبد الحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج.

فيلم أسد

تدور أحداث الفيلم في حقبة المماليك، حيث يجسد محمد رمضان شخصية “علي الفارسي”، الذي قاد الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي عام 1280.

يُصنف الفيلم ضمن الأعمال التاريخية التي تسلط الضوء على فترات زمنية هامة في التاريخ الإسلامي.