اليوم.. حلقة نقاشية حول السرد التفاعلي ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما

في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما المصاحِبة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، يستضيف فندق سوفيتيل – أوبليسك 2، اليوم الخميس 20 نوفمبر حلقة نقاشية بعنوان "الحياة خلف الشاشات: السرد القصصي في عصر الحضور التفاعلي"، وذلك من الساعة 12:00 حتى 1:30 مساءً، وتدير الجلسة الإعلامية نورا كحيل، بحضور المتحدثين: تارا عماد، كريم موسى، سيرينا أبو ضاهر، سيلفيا جونسون، وليزا برووك. وتُقام الجلسة لحاملي البطاقات.

تتناول الجلسة التحولات الكبرى التي أحدثتها تقنيات الواقع التفاعلي في مفهوم الحكاية السينمائية، حيث لم يعد تأثيرها مقتصرًا على طريقة سرد القصص، بل امتد ليحوّل المشاهد من متلقٍ إلى مشارك يعيش التجربة بكل حواسه.

وسيستعرض المتحدثون كيف يصمم المبدعون اليوم عوالم تجعل الجمهور جزءًا من الحدث، من خلال مساحات محسوسة وصوت يحيط بهم من كل جانب، وتفاعلٍ يصبح عنصرًا محوريًا في بنية السرد.

كما تناقش الجلسة كيفية توظيف الوسائط الجديدة — الضوء، والصوت، والإيقاع — لإثارة المشاعر وتعميق الارتباط مع القصة، إضافةً إلى فتح مجالات تفاعلية تسمح للجمهور بالمشاركة في صياغة الحكاية، بل والتحول إلى أبطالها.

وتأتي هذه الحلقة ضمن توجهات المهرجان لطرح نقاشات حول مستقبل الصناعة، حيث يلتقي الفن بالتكنولوجيا لابتكار شكل جديد من السرد يعيش فيه المشاهد التجربة كاملة، بوعي جديد ورؤية أكثر انفتاحًا على مستقبل السينما.

*عن "أيام القاهرة لصناعة السينما"*

أُطلقت "أيام القاهرة لصناعة السينما" كمنصّة مخصصة لدعم وتطوير الصناعة السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، من خلال توفير فرص التمويل والتدريب والتشبيك بين صُنّاع الأفلام والخبراء الدوليين. تضم الأيام عدة برامج ومحاور رئيسية أبرزها: ملتقى القاهرة السينمائي، منتدى المحترفين، وورش العمل المتخصصة. وقد أصبحت اليوم إحدى أهم الفعاليات المهنية في المنطقة، لما تقدمه من فرص حقيقية لتطوير المشاريع والمواهب الناشئة.

*عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي*

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.