مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح يقيم ندوة احتفاء بكتاب النقد الشبابي في مصر

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، عن إقامة ندوة للاحتفاء بكتاب «النقد الشبابي في مصر: قراءة وتوثيق لتجارب أكثر من 30 ناقدًا مسرحيًا»، وذلك في الساعة الرابعة مساء يوم الجمعة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ضمن إصدارات الدورة العاشرة من المهرجان.

ويتناول الكتاب رصدًا وتحليلًا لتجارب أبرز الأصوات النقدية الشابة في مصر خلال العقدين الأخيرين، مع توثيق مساراتهم وأساليبهم وخطابهم النقدي وتأثيرهم في المشهد المسرحي. ويضم الكتاب مجموعة من النقاد هم:

يسري حسان – محمد سمير الخطيب – حاتم حافظ – إبراهيم الحسيني – لمياء أنور – محمد علام – سارة أشرف – محمد أحمد كامل – أسامة القاضي – إسراء محبوب – عبد الرحمن الحمامصي – نهلة إيهاب – منار خالد – محمد مسعد – باسم شعبان – أميرة الشوادفي – أسماء حجازي – فادي نشأت – رامز عماد – حسام موسى – محمد النجار – ليليت فهمي – خالد رسلان – باسم صادق – جمال عبد الناصر – شيماء منصور – رنا رأفت – همت مصطفى – عز حافظ – محمود عبد الواحد – سيف الدين محمد – آية سليمان.

ويقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، دعمًا للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزّز حضورها على خريطة السياحة العالمية.

كما يحظى المهرجان بدعم محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، وبرعاية ذهبية من البنك الأهلي المصري، وشركة «عين» للإنتاج الفني، وبلدية ظفار بسلطنة عمان.

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها الفنية ودعمها للمسرح، فيما يرأس اللجنة العليا المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب.