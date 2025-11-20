اليوم.. حلقة نقاشية عن "الحياة بعد سهام" مع المخرج نمير عبد المسيح ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما

في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما المقامة ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، يستضيف فندق سوفيتيل – قاعة نفرتيتي اليوم الخميس 20 نوفمبر حلقة نقاشية بعنوان "الحياة بعد سهام: صياغة الذكرى عبر الفيلم الوثائقي"، وذلك من 2:30 حتى 3:30 مساءً، يقدمها المخرج نمير عبد المسيح، وتُقام الجلسة لحاملي البطاقات.



يأتي تنظيم هذه الجلسة بعد النجاح اللافت الذي حققه فيلم "الحياة بعد سهام" وحصده عددًا من الجوائز في مهرجانات دولية كبرى، ليقود عبد المسيح حوارًا خاصًا يشارك خلاله رحلته الإبداعية في صناعة هذا الفيلم الوثائقي المؤثر. ويكشف المخرج في هذه الندوة تجربته الشخصية والفنية في تحويل رحلة الفقد والحزن إلى عمل بصري صادق وعميق، متأمّلًا منهجيته التي تمزج بين السيرة الذاتية والسينما، وكيف يوظف الذاكرة والعائلة والهوية لبناء سرد وثائقي مشحون بالحميمية والمعاني الإنسانية.



وتمنح هذه الجلسة الحضور فرصة فريدة للغوص في كواليس أحد أبرز الأفلام الوثائقية العربية المعاصرة، والتعرف إلى رؤية سينمائية توازن بين الصدق العاطفي والسرد البصري والتجريب الشخصي، بما يعكس قدرة الفيلم الوثائقي على إعادة صياغة الذكرى وتحويل التجربة الفردية إلى خطاب إنساني واسع الأثر.

*

عن "أيام القاهرة لصناعة السينما"*

أُطلقت "أيام القاهرة لصناعة السينما" كمنصّة مخصصة لدعم وتطوير الصناعة السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، من خلال توفير فرص التمويل والتدريب والتشبيك بين صُنّاع الأفلام والخبراء الدوليين. تضم الأيام عدة برامج ومحاور رئيسية أبرزها: ملتقى القاهرة السينمائي، منتدى المحترفين، وورش العمل المتخصصة. وقد أصبحت اليوم إحدى أهم الفعاليات المهنية في المنطقة، لما تقدمه من فرص حقيقية لتطوير المشاريع والمواهب الناشئة.

*عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي*

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية

