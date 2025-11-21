موت كره فراق.. طلاسم سحرية على صورة شاب وفتاة داخل مقابر الموتى بالأقصر تشعل السوشيال ميديا

“موت عذاب موت فراق كره مشاكل خراب” بهذه العبارات الغريبة المكتوبة بالحبر الأحمر فوق صورة لشاب وفتاة بدأت القصة التي شغلت أهالي ارمنت بعد العثور على عمل سفلي داخل مدافن ابو حليمه غرب الأقصر حيث اكتشف عدد من الأهالي صورة ممزقة لنفس الشاب والفتاة ومغطاة بطلاسم ورموز تشير لنية ايذاء متعمد للطرفين .

وقال شهود عيان ان الصورة كانت مطوية داخل لفافة صغيرة ومدفونة في التراب وعليها كلمات مثل “ موت عذاب وموت فراق وكره الزواج واشتعال المشاكل وفرق حال” وهي عبارات مكتوبة بخط واضح فوق وجهي الشاب والفتاة بطريقة توحي بأن الهدف منها هو التفريق بينهما واثارة الأذى النفسي أو تعطيل أي ارتباط بينهما

كما ظهرت رموز وطلاسم مرسومة باللون الأحمر مما أكد للأهالي أنها محاولة لاستخدام السحر السفلي بشكل يخالف الدين والعقل .

وعلى الفور قام الأهالي بإبطال العمل من خلال إخراجه وتمزيقه ودفنه بعيدا بعد قراءة آيات من القرآن والدعاء لحماية الشاب والفتاة من أي ضرر

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع الصورة التى انتشرت بشكل واسع معبرين عن استياءهم من مثل هذه الافعال التى حرمها الدين