قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
تصعيد إسرائيلي في القنيطرة ونقاط تفتيش للسكان.. وانتشار روسي جديد
تطورات ميدانية واسعة وتقدم للجيش السوداني في كردفان
مفاجآت هالاند وفوز إنجلترا.. ماذا تكشف التوقعات لـ مونديال 2026؟
بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية
تشغيل تجريبي لمجزري الحبيل والهو بالأقصر وقنا بتكلفة 60 مليون جنيه|صور
تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.."القومي للإعاقة" يُشارك في احتفالية "رحلة بناء ذاتي"
طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة المعدنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تشغيل تجريبي لمجزري الحبيل والهو بالأقصر وقنا بتكلفة 60 مليون جنيه|صور

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن التشغيل التجريبي لمجزري الحبيل بمحافظة الأقصر و( هو)  بنجع حمادي بمحافظة قنا استعدادًا للافتتاح الرسمي لهما وخدمة أبناء محافظات الصعيد .

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريراً للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون البيئة والمجازر وعدد من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميداني للجنة لتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة بالمحافظات لمراجعة كافة الاشتراطات والمواصفات الإنشائية والبيئة والفنية المتفق عليها تمهيداً لتسليمها وتشغيلها ودخولها الخدمة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن حرص الوزارة علي متابعة توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بمختلف المحافظات، والارتقاء بمستوى البنية التحتية لها وفقاً لأحدث المواصفات الفنية والبيئية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان وصول لحوم صحية وآمنة وجودة عالية، وفقًا لمعايير السلامة والصحة المهنية والاشتراطات البيئية.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية علي أنه سيتم طرح المجازر الجديدة للاستثمار أمام القطاع الخاص بما يضمن استدامة التشغيل الجيد لها وكذا الحفاظ علي استثمارات الدولة في هذا القطاع الحيوي ، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من تسليم ٢٠ مجزر حكومي إلي المحافظات وتشغيلها لخدمة المواطنين ، كما تم طرح عدد أخر للاستثمار .

وأوضحت الدكتورة منال عوض ان مجزر الحبيل تبلغ مساحته حوالي 4500 م٢ وبلغت التكلفة الاجمالية حوالي 38  مليون جنيه وبطاقة ذبيح 80 رأس / وردية للخط الواحد ، كما تبلغ مساحة مجزر ( هو )  
2100 م٢ والتكلفة الإجمالية حوالي 22 مليون جنيه وبطاقة ذبيح 80 رأس / في الوردية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية ، أن إنشاء وتسليم المجازر المطورة الجديدة يعكس اهتمام الدولة بتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في عمليات الذبح والمعالجة، مضيفة أن هذه المشروعات لا تقتصر أهميتها على توفير لحوم آمنة وصحية للمواطنين فحسب، وإنما تسهم أيضًا في تعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية من خلال وحدات إنتاج الكومبوست والمعالجة المتطورة، بما يحقق قيمة مضافة اقتصادية ويدعم جهود الدولة في الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة.

التنمية المحلية منال عوض المجازر الحكومية الأقصر قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

الشرطة الأمريكية

الشرطة الأمريكية تنهي حياة رجل يحمل سكينا في مطار سانت لويس

الرئيس الكوري الجنوبي في جامعة القاهرة

أصداء عالمية واسعة لزيارة رئيس كوريا الجنوبية لجامعة القاهرة وإطلاق مبادرة SHINE

ترامب

إدارة ترامب تستعد لإجراء تغييرات محتملة في التشكيل الوزاري

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد