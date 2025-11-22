قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
مفتي الجمهورية: نجاح منظومة الحج يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة
النائب محمد أبو العينين يتسلم جائزة القيادة البرلمانية العالمية المتميزة| صور
بحضور رئيس الوزراء.. صورة جماعية لقادة العالم المشاركين في قمة العشرين
أغنية إيطالية عن توت عنخ أمون تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
محافظات

شركة مياه الأقصر تشارك في المعرض الدولي للمياه والبنية التحتية

شركة مياه الأقصر تشارك في المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية IWWI 2025
شركة مياه الأقصر تشارك في المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية IWWI 2025
شمس يونس

تشارك شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ، برئاسة اللواء أحمد سعيد عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر،  في المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية IWWI 2025، حيث تأتي هذه المشاركة تأكيدًا لحرص الشركة على دعم التطور المهني للعاملين ومواكبة أحدث التقنيات المطبقة عالميًا في قطاع المياه.

واستعرض المهندس محمد شحاتة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بالشركة، ملامح مشاركة شركة مياه الأقصر في المعرض، والتي ستتم على مساحة 40 مترًا مربعًا . وتشمل المشاركة عرضًا لموقف تغطية الصرف الصحي داخل محافظة الأقصر، إلى جانب تقديم نماذج من بذور وأشجار الغابة الشجرية، واستعراض تكنولوجيا محطة مياه الهنادي بقدرة إنتاجية تصل إلى 17 ألف م³/ يوم.

ويعقد المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية IWWI 25 خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر 2025 بمركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبالتعاون الاستراتيجي مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العالمية «إكسبوتك» بألمانيا.

وينطلق IWWI 2025 هذا العام تحت شعار "المياه من أجل الغد"، ليواصل دوره كمنصة رائدة تجمع بين الابتكار الصناعي والبحث العلمي والمعرفة التطبيقية، من أجل بناء مستقبل مائي أكثر كفاءة واستدامة.

كما يضم المؤتمر نخبة من الخبراء والباحثين من مصر والمنطقة العربية والعالم، لمناقشة أبرز القضايا والتوجهات الاستراتيجية في قطاع المياه، وفي مقدمتها التحول الرقمي، والاقتصاد الدائري، وكفاءة الطاقة، ونماذج التمويل الحديثة. كما يتناول المؤتمر محورًا محوريًا حول تقنيات تحويل الحمأة إلى طاقة، باعتبارها أحد الحلول المتقدمة الداعمة لتحقيق الحياد الكربوني، وتعزيز التحول الأخضر، واستدامة تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي

الاقصر اخبار الاقصر مياه الأقصر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاقصر

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

لجان تحكيم مسابقة "بورسعيد أرض المواهب" تنهي أعمال تقييم المشاركين

لجان تحكيم مسابقة بورسعيد أرض المواهب تنتهي من تقييم أعمال المشاركين

الحملة

إغلاق 3 منشآت طبية وإنذار 7 في حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية

نتائج القرعة

إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بحج الجمعيات الأهلية لموسم ١٤٤٧هـ- ٢٠٢٦م

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

