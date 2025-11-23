ضبط صاحب محطة وقود استولى على ملايين اللترات من الوقود وحاول تهريب شحنات جديدة بالأقصر|صور

شهدت محافظة الأقصر ضبط واحدة من اكبر قضايا التلاعب في المنتجات البترولية بعد نجاح مديرية التموين والتجارة الداخلية في كشف استيلاء صاحب محطة وقود بغرب الأقصر على ملايين اللترات من السولار والبنزين مع محاولة تهريب شحنات جديدة الى خارج المحافظة .

وجاءت ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر والدكتور احمد ابو الغيط معاون الوزير للمواد البترولية وذلك للتشديد على متابعة حركة تداول الوقود داخل المحطات وضبط اي محاولات تلاعب يمكن ان تؤثر على احتياجات المواطنين او تفتح الباب للسوق السوداء .

وتحركت الحملة المسائية بقيادة المهندس عبد الرازق الصافي وكيل المديرية والمهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية والدكتور ابو الحسن محمد مفتش التموين الى جانب اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة العامة للبترول برئاسة المهندس تامر محمد وعضوية المهندس خالد يوسف والمهندس عبد الناصر كامل حيث اسفرت الحملة عن ضبط مخالفات جسيمة داخل المحطة

وخلال الفحص تبين قيام صاحب المحطة بالتلاعب في سجل 21 بترول وعدم تسجيل كميات حقيقية من المواد البترولية مما ادى الى الاستيلاء على 2 مليون و200 الف لتر سولار ونحو 100 الف لتر بنزين 80 وتم التحفظ على السجل وتشميعه بالشمع الاحمر بعد اثبات قيام صاحب المحطة بإخفاء الارصدة الحقيقية لتهريبها خارج المنظومة

كما تلقت الجهات المختصة معلومات مؤكدة عن محاولة جديدة لتهريب مواد بترولية داخل سيارة نقل تحمل 39 الف لتر سولار و19 الف ونصف لتر بنزين 80 حيث لم يتم تفريغها في المحطة وتم تتبع السيارة وضبطها في احد الاكمنة قبل توجهها الى مناطق صحراوية بعيدة لاستخدامها في عمليات بيع غير شرعية

تحرر محضر بذلك وتم تحويله إلى النيابة العامة لتولى التحقيق