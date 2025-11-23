اجتماع موسع بين الرعاية الصحية وقيادات الأقصر لبحث احتياجات المواطنين

شهد مقر فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر انعقاد اجتماع موسع برئاسة الدكتور محمد شعبان مدير الفرع، جمع بين القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية والقيادات الشعبية، في خطوة تعكس حرص المنظومة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم على أرض الواقع.

جاء الاجتماع بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية وفتح قنوات أوسع للحوار حول الخدمات الصحية المقدمة داخل مختلف المراكز والقرى، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الإدارات ذات الصلة.

وخلال اللقاء، استمع الدكتور شعبان إلى الملاحظات والتحديات التي نقلها ممثلو القيادات الدينية بشأن الخدمات الصحية داخل المنشآت التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، خاصة ما يتعلق بسهولة وصول المواطنين إلى الدواء، وسرعة إنهاء الإجراءات داخل الوحدات والمستشفيات، وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمنتفعين في الأقصر ومحافظات جنوب الصعيد.

كما تناول الحوار أهمية رفع الوعي المجتمعي بالخدمات التي توفرها المنظومة، وتصحيح المفاهيم الشائعة حول الأدوية البديلة والمثيلة، وآليات التحويلات الطبية، مع التأكيد على أن المنظومة تعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمة بما يحقق العدالة الصحية لجميع المواطنين.

وأكد مدير الفرع خلال الاجتماع أن جميع الملاحظات التي طُرحت سيتم التعامل معها فورًا من خلال الإدارات المختصة، مشددًا على أن هدف الهيئة هو تحسين جودة الخدمة وتعزيز رضا المنتفعين، خاصة في المناطق الريفية والقرى التي تعتمد بشكل كبير على توجيهات القيادات الدينية والشعبية في إيصال صوتها.

وتمت إدارة وتنظيم فعاليات الاجتماع تحت إشراف الدكتور كيرلس طلعت مدير إدارة رضاء المنتفعين، في إطار التعاون المستمر بين فرع الهيئة والقيادات الدينية باعتبارهم شريكًا أساسيًا في دعم المنظومة الصحية وتعزيز الثقة المتبادلة مع المواطنين.

وشهد الاجتماع مشاركة عدد من القيادات الدينية والشعبية، وهم: المهندس محمود أحمد محمد الطيب، والشيخ علي صديق وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ مصطفى طايل ممثل الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، والقمص أرمنيوس فريد راعي كنيسة السيدة العذراء مريم، والقس محروس راعي الكنيسة الإنجيلية، والقس يوحنا معطي والقس مايكل إيميل ممثلين عن الكنيسة الكاثوليكية، والشيخ أمين مدير عام الدعوة بمنطقة وعظ الأقصر وعضو اللجنة الدينية ببيت العائلة.