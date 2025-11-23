قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مخالفات مالية..الفلاحين تكشف كواليس إحالة الجمعية العامة لمنتجي الأرز للنيابة
فيروس الماربورج والهيربس.. وزارة الصحة توضح الحقائق العلمية
ضبط وإحضار متهمين جدد في واقعة خدش براءة 5 صغار بمدرسة اللغات بالسلام
نصر فريد واصل: كنت حريصًا على أن تكون الفتوى محافظة على استقرار المجتمع وأمنه | صور
انخفاض الأسعار يربك السوق.. دواجن تباع بأقل من التكلفة والمربون على حافة الانسحاب
500 جنيه غرامة عقوبة الامتناع عن التصويت في انتخابات مجلس النواب غدا
السفير التركي في مصر يتعهد بدعم الطفل حافظ القرآن عمر علي
414 وحدة سكنية.. تفاصيل الحجز في مشروع سكن مصر
واشنطن تستعد لمرحلة عمليات جديدة ضد فنزويلا وسط تصعيد مع مادورو
بالملايات.. الداخلية تصطاد شبكات دعارة بالنوادي والمولات وراغبي المتعة
جنيف تشهد محادثات حساسة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسط ضغوط أمريكية على كييف
وزير الخارجية: استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر بسبب سرعة الرياح

البالون الطائر بالاقصر
البالون الطائر بالاقصر
شمس يونس

في إجراء احترازي يعكس الحرص على أرواح السائحين، أعلنت سلطات الطيران المدني بمحافظة الأقصر إلغاء جميع رحلات البالون الطائر المقررة صباح اليوم، بعد رصد نشاط ملحوظ في حركة الرياح فاقت المعدلات المسموح بها للإقلاع الآمن.

وجاء القرار بعد مراجعة دقيقة لتقارير الأرصاد الجوية، والتي أكدت اضطراب الحالة الجوية وارتفاع سرعة الرياح بشكل مفاجئ، ما يشكّل خطرًا على مسار البالونات في السماء.

وأكدت مصادر ملاحية أنه لن تُستأنف الرحلات إلا بعد استقرار الأحوال الجوية وتأكد الجهات المختصة من توافر كل عوامل الأمان، في إطار الالتزام الكامل بمعايير السلامة المعتمدة دوليًا.

وتعد الأقصر من أشهر المدن السياحية في العالم التي تنظم رحلات البالون الطائر، ويشارك فيها يوميًا عشرات السائحين للاستمتاع بمشهد المعابد والآثار من الجو.

الأقصر اخبار الاقصر البالون الطائر

