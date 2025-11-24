72 رحلة بالون تزين سما الأقصر وتحمل 2150 راكبا في انتعاشة غير مسبوقة بالموسم الجديد

شهدت مدينة الأقصر صباح اليوم انتعاشة واضحة في رحلات البالون الطائر مع بداية الموسم السياحي الجديد حيث انطلقت ٧٢ رحلة حملت على متنها ٢١٥٠ راكبا في واحدة من اقوى ايام التشغيل التي تعكس عودة الزخم السياحي بقوة داخل المحافظة مع توافد سياح من جنسيات متعددة للاستمتاع بتجربة التحليق فوق البر الغربي.

وتزامنت هذه الحركة النشيطة مع ارتفاع نسب الاشغال في شركات البالون التي تعمل حاليا بطاقتها القصوى لاستيعاب الطلب الكبير على الرحلات خصوصا مع تحسن الاحوال الجوية واستقرار سرعة الرياح مما جعل رحلات الفجر اكثر امانا ومتعة وأقرب الى لوحة طبيعية تجمع بين الجبال والمعابد ونور الشمس الاول

وأكد خالد سليمان مدير العلاقات العامة باحدى شركات البالون الطائر ان موسم هذا العام بدأ بقوة غير مسبوقة مشيرا الى ان تشغيل ٧٢ رحلة في يوم واحد يعد مؤشرا واضحا على ثقة السائحين في تجربة البالون وحرصهم على خوضها ضمن برنامج زيارتهم للأقصر وأضاف ان الشركات تعمل على تنظيم الرحلات بدقة بدءا من استقبال الركاب وحتى لحظة الهبوط مع توفير اعلى درجات الامان والراحة

ويجري التنسيق اليومي مع سلطات الطيران المدني وهيئات السلامة الجوية لمتابعة الظروف الجوية والتأكد من انطلاق الرحلات في افضل توقيت ممكن بما يحافظ على سلامة الركاب الذين يعودون محملين بتجربة استثنائية تجمع بين سحر المكان وروعة المشهد مقدما الشكر لوزارة الطيران المدني وسلطة الطيران المدني والشركة المصرية للمطارات فى تعاونها مع الشركات وحفاظها على سلامة الرحلات

