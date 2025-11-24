البالون الطائر يعود للتحليق فوق الأقصر بعد توقف يومين بسبب الرياح

عادت رحلات البالون الطائر للتحليق من أرض مطار البالون الطائر بالأقصر، اليوم "الإثنين"، بأعداد كبيرة وبصورة طبيعية بعد إلغائها على مدار اليومين الماضيين، بسبب الرياح.

وأكد ممثل شركات البالون الطائر ، وفق بيان، تحليق حوالي 75 رحلة بالون طائر، اليوم، أقلت على متنها أكثر من 2250 سائحا من مختلف الجنسيات حول العالم، في نزهة ترفيهيه في سماء الأقصر، لمشاهدة المعابد والمقابر والملوك والملكات والنيل والخضرة من فوق سماء الاقصر في أجواء طبيعية من البهجة والفرحة بين العاملين في القطاع السياحية.

وقال ممثل الشركة، إن الأقصر تتمتع بتنظيم برحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث تعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية في هذا المجال، أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون المتوافدون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السياحة العالمية.