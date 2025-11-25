استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر

تابع اليوم الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر أعمال البعثة الإسبانية العاملة بمعابد الكرنك، وهي بعثة جامعة قادش الإسبانية المشتركة مع المجلس الأعلى للآثار ضمن مشروع التراث المستدام بمعابد الكرنك، والتي تواصل جهودها في الحفظ والمسح الكتابي للكتل الحجرية.

وتتركز أعمال البعثة على المصاطب الموجودة في أقصى الركن الشمالي الشرقي للمعبد شمال مقصورة أوزوريس، إضافة إلى المصطبة الخارجية شمال شرق فناء الدولة الوسطى. وتشمل خطة العمل دراسة وتوثيق الكتل الحجرية وتحديد الأسباب الطبيعية والبشرية التي أدت إلى تغيرات وتدهور الأحجار، إلى جانب تقييم جودة الأحجار وإعادة تجميع الكتل الحجرية المتناثرة، مع تسجيلها وتوثيقها أثريًا وكتابيًا.

كما تعمل البعثة على تدعيم وحفظ الكتل التي تمت دراستها خلال موسم ٢٠٢٤، وتنفيذ معالجات الترميم وفقًا للنتائج السابقة، إضافة إلى التأكد من خلوّ المصاطب من أي بقايا أثرية أسفلها من خلال استخدام جهاز رادار اختراق الأرض GPR. ويشمل العمل أيضًا تقييم الظروف الهيدرولوجية وإمكانية تسرب المياه الجوفية تحت المصاطب باستخدام نفس التقنية.

وتقوم البعثة كذلك بإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد لكتل المصاطب بهدف إعادة البناء الافتراضي وترتيبها فعليًا بأرقام منظمة باستخدام ماسح الليزر ثلاثي الأبعاد Trimble TX8، إلى جانب تدعيم الأسطح الحجرية المتناثرة التي تم رصدها سابقًا لضمان تثبيتها ومنع أي تدهور إضافي، وذلك عبر مواد تدعيم خاصة تم اختيارها وفقًا لطبيعة كل كتلة وحالتها.