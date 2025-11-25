مصرع طفل أسفل عجلات القطار بالأقصر

لقى طفل يبلغ من العمر 8 سنوات مصرعه اليوم الثلاثاء بعد أن صدمه أحد القطارات أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة البلاحات التابعة لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر.



وتعود بداية الواقعة حين حاول الطفل عبور القضبان من إحدى الفتحات الجانبية المعتادة التي يستخدمها الأهالي للوصول إلى الطريق المقابل، إلا أنه لم يتمكن من تفادي القطار القادم بسرعة، ما أدى إلى إصابته بإصابات جسيمة انتهت بوفاته في الحال.

وفور وقوع الحادث، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لمعاينة المكان واتخاذ الإجراءات اللازمة

تحرر محضرا بذلك واخطرت النيابة العامة لمباشرت التحقيقات وتم نقل الجثة مشرحة مستشفى الأقصر الدولي تحت تصرف النيابة العامة.