وزير التعليم العالي يستقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي لبحث التعاون الأكاديمي المشترك
اليوم الثاني.. توافد المواطنين على لجنة المدرسة البريطانية بالرحاب بانتخابات 2025
محمد يوسف: لا أعتقد أن وسام أبو علي سيعود للأهلي مرة أخرى..ولم نناقش الفكرة
الإمارات تدعو لوقف حرب السودان وتؤكد استمرار المساعدات
الأمن يتدخل لفض مشاجرة بين أنصار مرشحين بدار السلام
محمود مسلم يدلي بصوته في انتخابات النواب ويؤكد: المشاركة الوطنية رسالة قوة للداخل والخارج
الأقمار الصناعية ترصد: سحب محملة بالأمطار قادمة باتجاه الوجه البحري
معرفش حاجة عن التزوير.. رمضان صبحي ينفى التهم الموجهة إليه في ثالث جلسات محاكمته
موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية
الأمور ليست معقدة.. تفاصيل أزمة تجديد عقد إمام عاشور في الأهلي
فلكيًا .. متى سينتهي الخريف ويفتح فصل الشتاء أبوابه؟
المحكمة العسكرية اللبنانية تؤجل محاكمة الفنان فضل شاكر إلى 3 فبراير المقبل
أخبار العالم

الإمارات تدعو لوقف حرب السودان وتؤكد استمرار المساعدات

الإمارات
الإمارات
القسم الخارجي

شهدت الساعات الأخيرة سلسلة من التصريحات المهمة الصادرة عن المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الدكتور أنور قرقاش، وذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ونقلت حسابات “العربية عاجل” على منصة X هذه التصريحات تباعاً، ما يعكس أهمية الموضوعات التي تناولها المؤتمر، خاصة فيما يتعلق بالوضع في السودان والعلاقات الدولية المتصلة به.

في مستهل التصريحات، أكد المستشار الدبلوماسي أن دولة الإمارات ستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية للسودان، مشدداً على التزام بلاده بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها. 

وتعكس هذه الرسالة استمرار النهج الإنساني الذي تتبناه الإمارات في دعم الدول المتأزمة، مع التأكيد على عدم ارتباط المساعدات بأي مصالح سياسية.

وأشار قرقاش أيضاً إلى أن الحرب في السودان يجب أن تتوقف، معتبرًا أن استمرارها يفاقم المعاناة الإنسانية ويعرقل أي جهود إقليمية أو دولية لإعادة الاستقرار. 

وفي هذا السياق، لفت إلى أن وصول المساعدات الإنسانية للسودان يتعرض لعرقلة، داعياً إلى ضرورة عدم تسييس هذه العملية الإنسانية، باعتبار أن المساعدات يجب أن تكون هدفها الأول والأخير إنقاذ المدنيين دون حسابات أطراف الصراع.

وتطرق المستشار الإماراتي إلى الدور الأمريكي، حيث رحّب بدور القيادة الأمريكية في السودان، بما يعكس رغبة الإمارات في تعزيز التعاون الدولي لدعم حل سياسي يشمل جميع الأطراف، ويعيد البلاد إلى مسار الاستقرار. 

كما رحّب قرقاش بما وصفه بـ خطوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن ملف الإخوان، من دون الخوض في التفاصيل الواردة حول طبيعة تلك الخطوات، وهو ما يعكس توافقاً سياسياً في بعض الملفات بين الإمارات وأطراف أميركية مؤثرة.

وجاءت هذه التصريحات في إطار مؤتمر صحفي يجمع مسئولين من الجانبين الإماراتي والأمريكي، الأمر الذي يشير إلى نقاشات أوسع تتناول قضايا الأمن الإقليمي، والتنمية، والعلاقات الثنائية، إضافة إلى الوضع السوداني المتأزم.

وبحسب ما نقلته حسابات "العربية عاجل"، فقد تركزت الرسائل الأساسية للمستشار على ثلاثة محاور: التزام الإمارات الإنساني تجاه السودان، ضرورة منع تسييس المساعدات، والترحيب بالتعاون الدولي وخاصة الدور الأمريكي. 

وبذلك يعكس المؤتمر رؤية إماراتية تسعى إلى تخفيف المعاناة الإنسانية من جهة، وتثبيت الاستقرار الإقليمي من جهة أخرى.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملف الإخوان السودان دولة الإمارات الشعب السوداني قرقاش

بالصور

الرامن الكوري المنزلي.. كل ما تحتاج معرفته عن التريند الأكثر انتشارًا وصفات متنوعة

مفكرة الامتنان.. الصيحة التي تغير حياتك في 5 دقائق يومياً

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

