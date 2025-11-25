قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

أحمد أيمن

في حدث جيولوجي نادر، ثار بركان هايلي غوبي في شمال شرق إثيوبيا، حيث يُعتبر هذا الانفجار الأول من نوعه منذ نحو 12 ألف سنة، وفقًا لبرنامج علم البراكين العالمي. 

يقع هذا البركان في إقليم عفر قرب الحدود مع إريتريا، ضمن منطقة تعاني من نشاط تكتوني كثيف. 

الجدير بالذكر أنه لا توجد سجلات موثوقة تفيد بحدوث أي ثورانات لهذا البركان خلال العشرة آلاف سنة الماضية.

تفاصيل ثوران بركان إثيوبيا 

كشفت التقارير أن البركان الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 500 متر أطلق أعمدة هائلة من الدخان بلغت ذروتها 14 كيلومترًا في السماء. 

ورغم أن ثورته قد هدأت بعد ساعات، إلا أن آثار الرماد البركاني بدأت تظهر في مناطق بعيدة وصلت إلى اليمن وسلطنة عمان والهند. فقد أشار مركز تولوز لرصد الرماد البركاني إلى أن الرياح أخذت هذه السحب بعيدًا عن موقع الانفجار.

في اليمن، أعلنت السلطات أن سحب الرماد البركاني انتشرت إلى مناطق واسعة في محافظات إب وذمار، محدثة قلقًا واسعًا بين السكان الذين لم يسبق لهم رؤية مثل هذه الظاهرة. 

ما أضرار البركان الأثيوبي؟

حذرت السلطات اليمنية من أن الرماد البركاني يحمل جسيمات دقيقة من الصخور والزجاج البركاني، مما يمكن أن يشكل خطرًا صحيًا وبيئيًا، حتى في المناطق البعيدة عن موقع الثوران. حيث أفاد مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر أن هذا النوع من الرماد يمكن أن ينتقل مئات الكيلومترات بحسب ظروف الرياح.

على الرغم من أن البركان يقع في منطقة نائية وقليلة السكان، إلا أن السلطات الإثيوبية تواصل متابعة الوضع لتقييم الأضرار المحتملة. لم تُسجل أي خسائر بشرية نتيجة هذا الانفجار، لكن هناك قلق كبير بشأن تأثير الرماد البركاني على الحياة اليومية للسكان في المناطق المجاورة.

بحسب الخبراء، يُعتبر بركان هايلي غوبي من البراكين التي لم تُسجل نشاطًا منذ العصر الهولوسيني، ويشكل ثورانه نموذجًا مهمًا لدراسة التغيرات التكتونية في منطقة شرق إفريقيا. يُتوقع أن تشهد المنطقة خلال آلاف السنين القادمة انفصالًا تدريجيًا بين الصفائح، وهو ما قد يساعد في تعزيز فهمنا لمستقبل التكوين الجيولوجي للقارة.

