توك شو

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

طقس
طقس
عادل نصار

قالت الدكتورة منار، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد عاشت على مدار الأيام الماضية أجواءً أقرب للأجواء الصيفية، حيث سجلت العظمى في القاهرة على سبيل المثال ما بين 33 و34 درجة مئوية، وهو أعلى من المعدل الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام بمعدلات 7-8 درجات مئوية.


وتابعت الدكتورة منار، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: "بداية من اليوم تغيرت مصادر الكتل الهوائية لتجلب كتلًا هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، خاصة أن ذلك يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا غير متعمق بشكل كبير، مما ساعد على وجود سحب حجبت أشعة الشمس وأسهمت في تراجع درجات الحرارة."
وعن مقدار الانخفاض، قالت الدكتورة منار، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، ان : "اليوم شهدت درجات الحرارة تراجعات ملحوظة بمقدار 6-7 درجات مئوية، حيث سجلت العظمى في القاهرة 26 درجة مئوية وفي محافظات شمال البلاد."
وتوقعت أن تستمر الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا الفترة القادمة، قائلة: "نتوقع أجواء خريفية لا تشهد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة خلال فترات النهار، وأن تكون درجات الحرارة منخفضة مع احتمال ارتفاع طفيف في بعض الأيام."
وأضافت الدكتورة منار، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن متوسط درجات الحرارة الأيام القادمة في القاهرة الكبرى سيكون ما بين 25 و27 درجة مئوية كحد أقصى، مشيرة إلى أن البرودة ستزداد في فترات الليل لتكون متوسط درجات الحرارة الليلية ما بين 16 و17 درجة مئوية، مع إحساس أكبر بالبرد في المدن الجديدة، حيث ستشهد انخفاضًا أكبر بين 14 و16 درجة مئوية.
وعن محافظات الشمال، قالت الدكتورة منار، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، ان : "نتوقع أن تبلغ متوسطات الحرارة العظمى في محافظات الشمال ما بين 23 و24 درجة مئوية كحد أقصى، بينما درجات الحرارة الصغرى ما بين 16 و17 درجة مئوية."
وذكرت الدكتورة منار، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أقل نسب لدرجات الحرارة سيتم تسجيلها في مناطق سانت كاترين، بالإضافة إلى تراجع قيم درجات الحرارة في محافظات الصعيد، لتكون الصغرى في المتوسط ما بين 12 و13 درجة مئوية.
وعن موعد حلول الشتاء قالت الدكتورة منار، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، ان :  ننتوقع   أن تواصل درجات الحرارة تراجعها  الفترة المقبلة  وفي ديسمبر  في أول أسبوع منه   ستقل درجات الحرارة عن 25 درجة مؤية في فترات النهار"
وأكدت الدكتورة منار، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن إرتداء الملابس الشتوية مرهون بتراجع قيم درجات الحرارة في فترات النهار قائلة : شان نقدر نلبس الشتوي طول اليوم     "

الأرصاد لميس الحديدي الكتل الهوائية منخفض جوي درجات الحرارة

