اختيار النواب.. عماد الدين حسين: تحركات الداخلية والوطنية للانتخابات تعكس مؤشرات وتغيرات إيجابية

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن مشهد اليوم الأول في انتخابات المرحلة الثانية مختلف بشكل كبير مقارنة بالمرحلة الأولى، وذلك في أعقاب المحرك السياسي لثقة الناس، وهي تدوينة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



تابع الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، خلال لقاء ببرنامج الصورة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: هناك ملاحظة قوية أن كافة نتائج المرحلة الأولى المعلنة حتى الآن، والتي حُسم فيها فقط 42 مقعدًا، لا تتجاوز 29% من المقاعد المحسومة، وأن ثلثي المجلس لا يزال يشهد انتخابات إما في المرحلة الثانية أو جولات الإعادة الخاصة بالمرحلة الأولى أو الإعادة في الدوائر الملغاة.

وأضاف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن : هذا تطور مهم، وبالتالي حُسم ثلثي المجلس بالقواعد الجديدة التي أقرتها الوطنية للانتخابات، والمتمثلة في التشديد والمراقبة والمتابعة، وهذا انعكس اليوم.

وذكر الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن الملاحظ اليوم غياب الديجيهات وأي مظاهر من مظاهر الدعاية خارج اللجان.

وأشاد بجهود وزارة الداخلية وجهود الهيئة الوطنية للانتخابات، معتبرًا أنها مؤشرات وتغيرات إيجابية مقارنة بالمرحلة الأولى وحتى بالانتخابات السابقة.