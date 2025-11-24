قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
اختيار النواب.. عماد الدين حسين: تحركات الداخلية والوطنية للانتخابات تعكس مؤشرات وتغيرات إيجابية

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن مشهد اليوم الأول في انتخابات المرحلة الثانية مختلف بشكل كبير مقارنة بالمرحلة الأولى، وذلك في أعقاب المحرك السياسي لثقة الناس، وهي تدوينة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 

تابع الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، خلال لقاء ببرنامج الصورة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: هناك ملاحظة قوية أن كافة نتائج المرحلة الأولى المعلنة حتى الآن، والتي حُسم فيها فقط 42 مقعدًا، لا تتجاوز 29% من المقاعد المحسومة، وأن ثلثي المجلس لا يزال يشهد انتخابات إما في المرحلة الثانية أو جولات الإعادة الخاصة بالمرحلة الأولى أو الإعادة في الدوائر الملغاة.

وأضاف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن : هذا تطور مهم، وبالتالي حُسم ثلثي المجلس بالقواعد الجديدة التي أقرتها الوطنية للانتخابات، والمتمثلة في التشديد والمراقبة والمتابعة، وهذا انعكس اليوم.

وذكر الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن الملاحظ اليوم غياب الديجيهات وأي مظاهر من مظاهر الدعاية خارج اللجان.
وأشاد بجهود وزارة الداخلية وجهود الهيئة الوطنية للانتخابات، معتبرًا أنها مؤشرات وتغيرات إيجابية مقارنة بالمرحلة الأولى وحتى بالانتخابات السابقة.

