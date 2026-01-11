قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النواب الجدد يتسلمون كارنيه عضوية مجلس النواب
قافلة «زاد العزة» الـ113 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة من ميناء رفح
انتخابات المهندسين 2025.. أحمد عثمان أول المرشحين على مقعد النقيب العام
موقف الأهلي يتغير ببطولة كأس الرابطة.. ترتيب مجموعته بعد الفوز على فاركو
إكسترا نيوز: شاحنات القافلة 113 تحمل أطنانا من المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة
تشديدات أمنية في محاكمة المتهمين بقضية الدارك ويب بشبرا الخيمة ..صور
هل كان الإسراء والمعراج بالروح والجسد معا؟ اعرف تفاصيل المعجزة الإلهية كاملة
قرار مفاجئ من ترامب يهز ملف نفط فنزويلا.. تفاصيل
مدبولي يصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويشهد توقيع اتفاقيات طاقة بـ1.8 مليار دولار
دعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب.. رددها من الآن واغتنم الفرصة
ريهام سعيد تُشيد بدعم الرئيس السيسي للمدرب الوطني ومنتخب مصر.. ماذا قالت؟
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الأحد 11 يناير 2026
قمة الثأر.. موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

عبدالله هشام

يستضيف ملعب «الإنماء» بمدينة جدة، مساء اليوم الأحد، مواجهة من العيار الثقيل بين ريال مدريد وبرشلونة، في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني 2026.

ويحمل الكلاسيكو بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة الكثير من الندية والتاريخ.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وتُقام مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأحد 11 يناير 2026، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الكلاسيكو في السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد عبر تطبيق ثمانية الناقل الرسمي لها أو تطبيق تود

ريال مدريد ضد برشلونة

وحجز برشلونة مقعده في المباراة النهائية بعد أداء لافت في نصف النهائي، حين أمطر شباك أتلتيك بيلباو بخمسة أهداف دون رد، ليؤكد جاهزيته الكاملة ورغبته في الاحتفاظ باللقب.

في المقابل، بلغ ريال مدريد النهائي عقب مواجهة صعبة أمام غريمه أتلتيكو مدريد، نجح خلالها في تحقيق الفوز بنتيجة 2-1، رغم المعاناة الواضحة والإصابات التي ضربت صفوفه، لا سيما في الخط الخلفي.

ويخوض الفريقان النهائي وسط ذكريات الموسم الماضي، الذي شهد تتويج برشلونة بلقب السوبر الإسباني بعد فوز عريض على ريال مدريد بنتيجة 5-2، ما يضيف طابعًا ثأريًا خاصًا للكلاسيكو المرتقب.

مواجهة الثأر 

تأتي المباراة في أجواء مشحونة بالثأر، بعد تفوق ريال مدريد في قمة الدور الأول من الدوري الإسباني، فضلا عن تفوق برشلونة الموسم الماضي وسيطرته على معظم مواجهات الكلاسيكو.

