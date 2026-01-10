الكلاسيكو على صفيح ساخن .. 7 نجوم من ريال مدريد مهددون بالغياب أمام برشلونة والونسو يذاكر لتجهيز البديل

يواصل ريال مدريد استعداداته المكثفة لمواجهة برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي يقام مساء غد الأحد على ملعب الإنماء " الجوهرة المشعة " بمدينة جدة.

وتعتبر المباراة فرصة قوية لنادي ريال مدريد لتعويض خسارته الثقيلة في نهائي النسخة الماضية بنتيجة 2-5.

ويعيش المدرب تشابي ألونسو فترة حاسمة في تجهيز لاعبيه مع منحهم فرصة أخيرة للتعافي وتجهيز أكبر عدد ممكن قبل مواجهة الكلاسيكو وسط شكوك عدة حول جاهزية بعض العناصر الأساسية بسبب الإرهاق وضغط المباريات والإصابات الطفيفة.

الظهور بعد مباراة ماراثونية

تأهل ريال مدريد إلى النهائي بعد فوز صعب ومثير على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في مباراة اتسمت بالقوة البدنية الشديدة والندية التكتيكية.

على الجانب الآخر وصل برشلونة إلى النهائي بعد سحقه لأتلتيك بيلباو 5-0 ما يعكس حالة استقرار فني وبدني عالية لدى الفريق الكتالوني قبل المواجهة المرتقبة ويؤكد جاهزيته للدفاع عن لقبه.

غيابات محتملة

كشف تقرير لصحيفة «موندو ديبورتيفو» عن قائمة اللاعبين المهددين بعدم المشاركة في النهائي نتيجة الإرهاق أو الإصابات مع نادي ريال مدريد

أنطونيو روديجر

المدافع الألماني غادر مباراة أتلتيكو مدريد في الدقيقة 69 بسبب آلام في الركبة اليسرى ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي خاص مما يجعل فرصه في اللحاق بالكلاسيكو ضئيلة رغم عدم استبعاده تمامًا.

راؤول أسينسيو

تعرض لإصابة مفاجئة خلال نصف النهائي ومن المتوقع أن يخضع لتدريبات طبيعية يوم السبت ما قد يتيح مشاركته في النهائي إذا لم تحدث أي مضاعفات خاصة فى ظل معاناته من آلام في أوتار الركبة

ترينت ألكسندر أرنولد

غاب الظهير الإنجليزي عن نصف النهائي ومع اعتماد تشابي ألونسو على داني كارفاخال وفالفيردي تبدو فرصه في المشاركة محدودة بعد اصابته فى العضلة الرباعية .

إيدير ميليتاو

لا يزال المدافع البرازيلي يركز على برنامجه العلاجي بعد إصابة تعود إلى ديسمبر الماضي ومن المتوقع أن يغيب حتى أبريل المقبل استعدادًا لكأس العالم مع منتخب البرازيل فى ظل اصابته فى أوتار الركبة

دين هويسن

غاب المدافع الإسباني الهولندي عن مباراة ريال بيتيس ولم يستدعى في نصف النهائي ومشاركته في النهائي تبدو شبه مستبعدة فى ظل اصابته باجهاد عضلي

كيليان مبابي

لم يظهر النجم الفرنسي هذا العام بعد إصابته بالتواء فى الركبة اليسرى لكنه سافر مع الفريق إلى السعودية وتبقى مشاركته مرتبطة بسرعة تعافيه مع إمكانية دخوله في دقائق محدودة.

رودريجو جويس

يعاني المهاجم البرازيلي من إصابة طفيفة بآلام في أوتار الركبة وسيخضع لفحوصات إضافية لتحديد موقفه النهائي من المشاركة ما قد يشكل تحديًا آخر لتشابي ألونسو قبل اللقاء.

الاستعداد الأخير قبل الكلاسيكو

وتواجه تشابي ألونسو مهمة صعبة في إعداد ريال مدريد لمواجهة برشلونة وسط ضغط المباريات والإصابات والغيابات المحتملة.

ويحتاج الفريق الملكي إلى إدارة ذكية للجهود البدنية مع الاعتماد على اللاعبين الأساسيين المتاحين لتعويض الفارق الفني والهجومي أمام فريق برشلونة الجاهز وقوي الأداء.